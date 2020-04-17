Il WD 3 V-17/4/20 è potente ed efficiente con una potenza nominale di ingresso di 1.000 watt ed è perfetto per una pulizia su sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi si contraddistingue per il suo design compatto e il robusto contenitore in plastica da 17 litri, cavo da 4 m, tubo flessibile di aspirazione da 2 m e sacchetto filtro in vello. Il filtro a cartuccia monoblocco consente di aspirare sia lo sporco umido che quello secco senza dover sostituire il filtro. La funzione soffiante è utile per la pulizia di punti difficili da raggiungere. Il tubo flessibile può essere riposto ordinatamente per risparmiare spazio appendendolo alla testa dell'apparecchio. Il cavo può essere riposto sul gancio per cavi, i tubi e le bocchette per pavimenti sul paraurti. Il sistema di bloccaggio Pull & Push consente una facile apertura e chiusura del contenitore. L'impugnatura dell'aspirapolvere può essere staccata e gli accessori possono essere fissati direttamente al tubo flessibile di aspirazione. Utensili e piccoli pezzi possono essere riposti sulla superficie della testa dell'apparecchio. La maniglia ergonomica ne facilita il trasporto.