Bidone aspiratutto WD 3 V-17/4/20
Potente e con un ottimo rapporto qualità-prezzo: il WD 3 V-17/4/20 presenta un contenitore in plastica da 17 l, cavo da 4 m, tubo di aspirazione da 2 m e filtro a cartuccia monoblocco.
Il WD 3 V-17/4/20 è potente ed efficiente con una potenza nominale di ingresso di 1.000 watt ed è perfetto per una pulizia su sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi si contraddistingue per il suo design compatto e il robusto contenitore in plastica da 17 litri, cavo da 4 m, tubo flessibile di aspirazione da 2 m e sacchetto filtro in vello. Il filtro a cartuccia monoblocco consente di aspirare sia lo sporco umido che quello secco senza dover sostituire il filtro. La funzione soffiante è utile per la pulizia di punti difficili da raggiungere. Il tubo flessibile può essere riposto ordinatamente per risparmiare spazio appendendolo alla testa dell'apparecchio. Il cavo può essere riposto sul gancio per cavi, i tubi e le bocchette per pavimenti sul paraurti. Il sistema di bloccaggio Pull & Push consente una facile apertura e chiusura del contenitore. L'impugnatura dell'aspirapolvere può essere staccata e gli accessori possono essere fissati direttamente al tubo flessibile di aspirazione. Utensili e piccoli pezzi possono essere riposti sulla superficie della testa dell'apparecchio. La maniglia ergonomica ne facilita il trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|230
|Aspirazione (mbar)
|max. 230
|Portata aria (l/s)
|max. 45
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,5
|Peso con imballo (kg)
|6,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 V-17/4/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.