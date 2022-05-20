Super potente ed efficiente con 1000 W: l'aspiratore WD 4 P V-20/5/22 con il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti permettono di ottenere ottimi risultati di pulizia. Lo sporco umido, secco, fine o grossolano viene rimosso senza sosta senza cambiare il filtro. Il dispositivo viene fornito con un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 20 litri, cavo da 5 metri, tubo di aspirazione da 2,2 metri, bocchetta pavimenti, filtro piatto pieghettato e sacchetto filtro in vello. La presa integrata con interruttore di accensione/spegnimento automatico semplifica il lavoro con gli utensili elettrici. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro può essere rimosso facilmente, senza entrare in contatto con lo sporco. Laddove l'aspirazione non arriva, viene in aiuto la funzione soffiante. Il tubo può essere riposto sulla testa del dispositivo e i tubi e la bocchetta possono essere posizionati rapidamente sul paraurti. Altri plus sono il sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore e una maniglia di trasporto ergonomica per trasportare il dispositivo.