Il WD 4 S Go!Further è un aspiratore per solidi e liquidi in edizione limitata realizzato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi come la bocchetta per auto.

L'aspiratore fa un ulteriore passo avanti: il WD 4 S Go!Further nero in edizione limitata, realizzato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di praticità. Il WD 4 S Go!Further, con bocchetta per auto e kit di spazzole aspiranti, è estremamente potente ed efficiente con i suoi 1.100 watt. Il dispositivo è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 20 litri resistente agli urti, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, una bocchetta per pavimenti a clip, un filtro piatto plissettato e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiratore solido/liquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Dove non è possibile aspirare, la funzione soffiante aggiuntiva è d'aiuto. L'impugnatura rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa dell'apparecchio. Anche i tubi e la bocchetta per pavimenti possono essere riposti rapidamente e comodamente sul paraurti.

Caratteristiche e vantaggi
Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro
Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Progettato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata. L'imballaggio contiene sacchetti di plastica realizzati con almeno il 50% di materiale riciclato²⁾
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo.
  • Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Sacchetto filtro in vello con pratica chiusura
  • Materiale resistente a tre strati
  • Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta oggetti
  • Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Possibilità di riporre gli accessori
  • Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1100
Potenza di aspirazione (W) 240
Aspirazione (mbar) max. 240
Portata aria (l/s) max. 55
Capacità vano raccolta (l) 20
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Componente colore Testa della macchina nero Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina nero
Cavo di alimentazione (m) 5
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 7,2
Peso con imballo (kg) 10,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 365 x 524

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Relativo all'imballaggio all'interno della scatola.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta auto
  • Spazzola aspirante con setole morbide
  • Spazzola aspirante con setole dure
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Interruttore ON/OFF
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Bidone aspiratutto WD 4 S Go!Further
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Officina
  • Cantina
  • Liquidi
  • Ingresso
  • Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 4 S Go!Further

