L'aspiratore fa un ulteriore passo avanti: il WD 4 S Go!Further nero in edizione limitata, realizzato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di praticità. Il WD 4 S Go!Further, con bocchetta per auto e kit di spazzole aspiranti, è estremamente potente ed efficiente con i suoi 1.100 watt. Il dispositivo è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 20 litri resistente agli urti, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, una bocchetta per pavimenti a clip, un filtro piatto plissettato e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiratore solido/liquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Dove non è possibile aspirare, la funzione soffiante aggiuntiva è d'aiuto. L'impugnatura rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa dell'apparecchio. Anche i tubi e la bocchetta per pavimenti possono essere riposti rapidamente e comodamente sul paraurti.