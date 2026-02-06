Bidone aspiratutto WD 4 S Go!Further
Il WD 4 S Go!Further è un aspiratore per solidi e liquidi in edizione limitata realizzato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi come la bocchetta per auto.
L'aspiratore fa un ulteriore passo avanti: il WD 4 S Go!Further nero in edizione limitata, realizzato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di praticità. Il WD 4 S Go!Further, con bocchetta per auto e kit di spazzole aspiranti, è estremamente potente ed efficiente con i suoi 1.100 watt. Il dispositivo è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 20 litri resistente agli urti, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, una bocchetta per pavimenti a clip, un filtro piatto plissettato e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiratore solido/liquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Dove non è possibile aspirare, la funzione soffiante aggiuntiva è d'aiuto. L'impugnatura rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa dell'apparecchio. Anche i tubi e la bocchetta per pavimenti possono essere riposti rapidamente e comodamente sul paraurti.
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Caratteristiche sostenibiliProgettato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata. L'imballaggio contiene sacchetti di plastica realizzati con almeno il 50% di materiale riciclato²⁾
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Sacchetto filtro in vello con pratica chiusura
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta oggetti
- Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1100
|Potenza di aspirazione (W)
|240
|Aspirazione (mbar)
|max. 240
|Portata aria (l/s)
|max. 55
|Capacità vano raccolta (l)
|20
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina nero Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina nero
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|7,2
|Peso con imballo (kg)
|10,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Relativo all'imballaggio all'interno della scatola.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Bocchetta auto
- Spazzola aspirante con setole morbide
- Spazzola aspirante con setole dure
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 4 S Go!Further
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.