Eccellente potenza di aspirazione ed efficienza energetica con soli 1000 watt. Con questo aspiratore è possibile ottenere risultati di pulizia ottimali e rimuovere lo sporco umido, secco, fine o grossolano senza interruzioni e senza dover cambiare il filtro. Il WD 4 S V-20/4/35 è dotato di un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 20 litri resistente agli urti, cavo di 4 metri, tubo di aspirazione da 3,5 metri, filtro plissettato piatto e sacchetto filtro in vello. Il filtro dell'aspirapolvere e aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi, senza entrare in contatto con lo sporco. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa del dispositivo che offre anche spazio sufficiente per riporre in sicurezza piccole parti quando necessario, come viti e chiodi. La posizione di parcheggio prevista sul paraurti consente di riporre i tubi e la bocchetta per pavimenti. Altri vantaggi includono: sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore, maniglia di trasporto dalla forma ergonomica per trasportare il dispositivo.