Bidone aspiratutto WD 4 S V-20/4/35
Eccezionale potenza di aspirazione ed efficienza energetica: l'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 4 S V-20/4/35 si distingue dalla massa grazie al suo robusto contenitore in acciaio inossidabile da 20 litri, al cavo lungo 4 metri, all'aspirazione di 3,5 metri tubo flessibile e filtro pieghettato piatto.
Eccellente potenza di aspirazione ed efficienza energetica con soli 1000 watt. Con questo aspiratore è possibile ottenere risultati di pulizia ottimali e rimuovere lo sporco umido, secco, fine o grossolano senza interruzioni e senza dover cambiare il filtro. Il WD 4 S V-20/4/35 è dotato di un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 20 litri resistente agli urti, cavo di 4 metri, tubo di aspirazione da 3,5 metri, filtro plissettato piatto e sacchetto filtro in vello. Il filtro dell'aspirapolvere e aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi, senza entrare in contatto con lo sporco. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa del dispositivo che offre anche spazio sufficiente per riporre in sicurezza piccole parti quando necessario, come viti e chiodi. La posizione di parcheggio prevista sul paraurti consente di riporre i tubi e la bocchetta per pavimenti. Altri vantaggi includono: sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore, maniglia di trasporto dalla forma ergonomica per trasportare il dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta oggetti
- Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|240
|Aspirazione (mbar)
|max. 240
|Portata aria (l/s)
|max. 55
|Capacità vano raccolta (l)
|20
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|7,1
|Peso con imballo (kg)
|10,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 3.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: Filtro a cartuccia removibile
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
