Super potente ed efficiente dal punto di vista energetico con 1000 W: l'aspiratore WD 4 S V-20/5/22 rimuove lo sporco umido, secco, fine o grossolano senza sosta senza cambiare il filtro. Il dispositivo viene fornito con un contenitore in acciaio inossidabile da 20 litri robusto e resistente agli urti, cavo da 5 metri, tubo di aspirazione da 2,2 metri, bocchetta per pavimenti, filtro piatto pieghettato e sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Dove l'aspirazione non è possibile, viene in aiuto la funzione soffiante. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa del dispositivo. Anche i tubi e la bocchetta per pavimenti possono essere posizionati rapidamente e comodamente sul paraurti. Altri vantaggi includono il sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore, nonché una maniglia di trasporto dalla forma ergonomica per trasportare comodamente l'aspirapolvere.