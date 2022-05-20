Bidone aspiratutto WD 4 V-20/5/22
Aspirapolvere/liquidi super potente ed efficiente dal punto di vista energetico con contenitore in plastica da 20 l, comodo filtro plissettato piatto, cavo da 5 m e tubo di aspirazione da 2,2 m. Con funzione soffiante aggiuntiva.
Super potente ed efficiente dal punto di vista energetico con 1000 W: l'aspiraliquidi WD 4 V-20/5/22rimuove lo sporco umido, secco, fine o grossolano senza sosta senza cambiare il filtro. Il dispositivo ha un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 20 litri, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, clip per bocchetta pavimenti, filtro piatto pieghettato e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Laddove l'aspirazione non è possibile, viene in aiuto la funzione soffiante aggiuntiva. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo flessibile, i tubi rigidi e la bocchetta per pavimenti possono essere posizionati rapidamente e comodamente intorno al prodotto e sul paraurti. Altri vantaggi includono il sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore, nonché una maniglia di trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Sacchetto filtro in vello con pratica chiusura
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta oggetti
- Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1100
|Potenza di aspirazione (W)
|240
|Aspirazione (mbar)
|max. 240
|Portata aria (l/s)
|max. 55
|Capacità vano raccolta (l)
|20
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,8
|Peso con imballo (kg)
|10,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 4 V-20/5/22
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.