Super potente ed efficiente dal punto di vista energetico con 1000 W: l'aspiraliquidi WD 4 V-20/5/22rimuove lo sporco umido, secco, fine o grossolano senza sosta senza cambiare il filtro. Il dispositivo ha un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 20 litri, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, clip per bocchetta pavimenti, filtro piatto pieghettato e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente in pochi secondi per una pulizia accurata, senza entrare in contatto con lo sporco. Laddove l'aspirazione non è possibile, viene in aiuto la funzione soffiante aggiuntiva. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo flessibile, i tubi rigidi e la bocchetta per pavimenti possono essere posizionati rapidamente e comodamente intorno al prodotto e sul paraurti. Altri vantaggi includono il sistema di chiusura "Pull & Push" per una facile apertura e chiusura del contenitore, nonché una maniglia di trasporto.