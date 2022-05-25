Il potente ed efficiente WD 5 Control P S 25/5/22 offre i migliori risultati di pulizia per sporco secco e umido. Scopri la massima libertà con il telecomando 2 in 1: avvia e arresta il tuo dispositivo comodamente tramite telecomando Bluetooth. Quando utilizzi i tuoi utensili elettrici senza fili, l'aspirapolvere si accende e si spegne automaticamente grazie al rilevamento automatico delle vibrazioni. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, la sostituzione del filtro plissettato piatto è igienica e senza contatto. Se la potenza di aspirazione inizia a diminuire, il sistema intelligente di pulizia del filtro la ripristina in un attimo, così puoi lavorare senza interruzioni. Con la funzione Power Control, puoi regolare la potenza di aspirazione per adattarla a ogni attività. I ​​liquidi aspirati vengono facilmente svuotati tramite la vite di scarico. La funzione soffiante offre la soluzione perfetta per pulire superfici delicate o rimuovere la polvere dagli angoli. L'aspiratore per solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 25 litri, cavo da 5 metri, tubo di aspirazione flessibile da 2,2 metri e presa per elettroutensile.