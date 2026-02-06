Bidone aspiratutto WD 5 Control S

Il WD 5 Control S (25 L) grazie al telecomando 2 in 1 si aziona direttamente dal tubo e si attiva rilevando le vibrazioni dei tuoi elettroutensili a batteria.

Pulizia semplificata: il potente ed efficiente WD 5 Control S 25/5/22 offre i migliori risultati di pulizia per sporco secco, umido, fine e grossolano. Scopri la massima libertà con l'innovativo telecomando 2 in 1: avvia e arresta il dispositivo comodamente tramite telecomando Bluetooth. Inoltre, quando utilizzi i tuoi utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si accende e si spegne automaticamente grazie al rilevamento automatico delle vibrazioni. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, la sostituzione del filtro plissettato piatto è igienica e senza contatto. Se la potenza di aspirazione inizia a diminuire, il sistema intelligente di pulizia del filtro la ripristina velocemente e senza interruzioni. Con la funzione Power Control, puoi regolare la potenza di aspirazione per adattarla a ogni attività. I ​​liquidi aspirati vengono facilmente eliminati tramite la vite di scarico. La funzione soffiante offre la soluzione per la pulizia di superfici delicate o per rimuovere la polvere dagli angoli. L'aspirapolvere è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 25 litri, un cavo da 5 metri e un tubo di aspirazione flessibile da 2,2 metri.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto WD 5 Control S: Telecomando 2 in 1
Telecomando 2 in 1
Funzione 1: consente di avviare o arrestare l'aspirapolvere/aspiraliquidi tramite connessione Bluetooth, semplicemente premendo il telecomando sul tubo di aspirazione stesso.
Bidone aspiratutto WD 5 Control S: Telecomando 2 in 1: rilevamento automatico delle vibrazioni
Telecomando 2 in 1: rilevamento automatico delle vibrazioni
Funzione 2: in modalità automatica, la funzione di rilevamento delle vibrazioni accende e spegne automaticamente l'aspirapolvere/aspiraliquidi non appena si accende o si spegne l'elettroutensile a batteria. In modalità automatica, l'aspiratore per solidi e liquidi continua ad aspirare per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'elettroutensile a batteria, per garantire che tutta la polvere e lo sporco rimanenti vengano aspirati. Per un lavoro senza polvere!
Bidone aspiratutto WD 5 Control S: Controllo della potenza
Controllo della potenza
La potenza di aspirazione del dispositivo può essere impostata tramite l'interruttore rotante (da min. a max.), in modo da adattarla ad ogni applicazione.
Pulizia del filtro e tecnologia brevettata di rimozione del filtro
  • E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
  • Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
Valvola di scarico
  • La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
  • Pulizia delicata delle superfici.
Freno ruota
  • L'aspirapolvere per solidi e liquidi è stabile anche su pendenze fino a 10°.
Vano porta-accessori, cavo e tubo integrato sulla testa dell'apparecchio.
  • Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa dell'apparecchio. Opzioni di fissaggio intuitive per utenti mancini e destrorsi.
  • Vano porta-accessori salvaspazio, sicuro e facilmente accessibile. Il cavo di alimentazione può essere riposto in modo sicuro utilizzando i ganci integrati.
  • Sistema di controllo del filtro per un'elevata potenza di aspirazione che dura nel tempo
Sacchetto filtro in vello
  • Materiale resistente a tre strati
  • Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Caratteristiche sostenibili
  • Progettato con il 20% di plastica riciclata¹⁾
  • Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1200
Potenza di aspirazione (W) 280
Aspirazione (mbar) max. 260
Portata aria (l/s) max. 70
Capacità vano raccolta (l) 25
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Componente colore Vano raccolta Acciaio inox Testa della macchina Giallo Paraurti della macchina Giallo
Cavo di alimentazione (m) 5
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 8,3
Peso con imballo (kg) 12,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Adattatore per collegare l'elettroutensile
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Telecomando 2 in 1
  • Funzione di pulizia filtro
  • Interruttore ON/OFF
  • Controllo corrente
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Valvola di scarico
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
  • Ruote girevoli con freno: 1 Pezzo(i)
Bidone aspiratutto WD 5 Control S
Videos
Aree di applicazione
  • Restauro
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Officina
  • Terrazzo
  • Liquidi
  • Cantina
  • Stanza hobby
  • Ingresso
Accessori
RICAMBI WD 5 Control S

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.