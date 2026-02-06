Bidone aspiratutto WD 5 Control S
Il WD 5 Control S (25 L) grazie al telecomando 2 in 1 si aziona direttamente dal tubo e si attiva rilevando le vibrazioni dei tuoi elettroutensili a batteria.
Pulizia semplificata: il potente ed efficiente WD 5 Control S 25/5/22 offre i migliori risultati di pulizia per sporco secco, umido, fine e grossolano. Scopri la massima libertà con l'innovativo telecomando 2 in 1: avvia e arresta il dispositivo comodamente tramite telecomando Bluetooth. Inoltre, quando utilizzi i tuoi utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si accende e si spegne automaticamente grazie al rilevamento automatico delle vibrazioni. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, la sostituzione del filtro plissettato piatto è igienica e senza contatto. Se la potenza di aspirazione inizia a diminuire, il sistema intelligente di pulizia del filtro la ripristina velocemente e senza interruzioni. Con la funzione Power Control, puoi regolare la potenza di aspirazione per adattarla a ogni attività. I liquidi aspirati vengono facilmente eliminati tramite la vite di scarico. La funzione soffiante offre la soluzione per la pulizia di superfici delicate o per rimuovere la polvere dagli angoli. L'aspirapolvere è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 25 litri, un cavo da 5 metri e un tubo di aspirazione flessibile da 2,2 metri.
Caratteristiche e vantaggi
Telecomando 2 in 1Funzione 1: consente di avviare o arrestare l'aspirapolvere/aspiraliquidi tramite connessione Bluetooth, semplicemente premendo il telecomando sul tubo di aspirazione stesso.
Telecomando 2 in 1: rilevamento automatico delle vibrazioniFunzione 2: in modalità automatica, la funzione di rilevamento delle vibrazioni accende e spegne automaticamente l'aspirapolvere/aspiraliquidi non appena si accende o si spegne l'elettroutensile a batteria. In modalità automatica, l'aspiratore per solidi e liquidi continua ad aspirare per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'elettroutensile a batteria, per garantire che tutta la polvere e lo sporco rimanenti vengano aspirati. Per un lavoro senza polvere!
Controllo della potenzaLa potenza di aspirazione del dispositivo può essere impostata tramite l'interruttore rotante (da min. a max.), in modo da adattarla ad ogni applicazione.
Pulizia del filtro e tecnologia brevettata di rimozione del filtro
- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
- Pulizia delicata delle superfici.
Freno ruota
- L'aspirapolvere per solidi e liquidi è stabile anche su pendenze fino a 10°.
Vano porta-accessori, cavo e tubo integrato sulla testa dell'apparecchio.
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa dell'apparecchio. Opzioni di fissaggio intuitive per utenti mancini e destrorsi.
- Vano porta-accessori salvaspazio, sicuro e facilmente accessibile. Il cavo di alimentazione può essere riposto in modo sicuro utilizzando i ganci integrati.
- Sistema di controllo del filtro per un'elevata potenza di aspirazione che dura nel tempo
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Caratteristiche sostenibili
- Progettato con il 20% di plastica riciclata¹⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1200
|Potenza di aspirazione (W)
|280
|Aspirazione (mbar)
|max. 260
|Portata aria (l/s)
|max. 70
|Capacità vano raccolta (l)
|25
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Vano raccolta Acciaio inox Testa della macchina Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|8,3
|Peso con imballo (kg)
|12,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Telecomando 2 in 1
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
- Ruote girevoli con freno: 1 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Terrazzo
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
Accessori
RICAMBI WD 5 Control S
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.