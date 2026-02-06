Pulizia semplificata: il potente ed efficiente WD 5 Control S 25/5/22 offre i migliori risultati di pulizia per sporco secco, umido, fine e grossolano. Scopri la massima libertà con l'innovativo telecomando 2 in 1: avvia e arresta il dispositivo comodamente tramite telecomando Bluetooth. Inoltre, quando utilizzi i tuoi utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si accende e si spegne automaticamente grazie al rilevamento automatico delle vibrazioni. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, la sostituzione del filtro plissettato piatto è igienica e senza contatto. Se la potenza di aspirazione inizia a diminuire, il sistema intelligente di pulizia del filtro la ripristina velocemente e senza interruzioni. Con la funzione Power Control, puoi regolare la potenza di aspirazione per adattarla a ogni attività. I ​​liquidi aspirati vengono facilmente eliminati tramite la vite di scarico. La funzione soffiante offre la soluzione per la pulizia di superfici delicate o per rimuovere la polvere dagli angoli. L'aspirapolvere è dotato di un robusto contenitore in acciaio inox da 25 litri, un cavo da 5 metri e un tubo di aspirazione flessibile da 2,2 metri.