Bidone aspiratutto WD 7 Control P S
Il WD 7 Control P S 30/6/35/T con telecomando 2in1 ideale per lavorare con utensili elettrici e a batteria. Dotato di Kärcher FILT!elligence™ che controlla in maniera intelligente il filtro.
Il WD 7 Control P S 30/6/35/T: Innovativo, pratico, potente. Il telecomando 2 in 1 consente di avviare e arrestare l'apparecchio tramite telecomando Bluetooth per una maggiore praticità. Cosa lo distingue? Quando si lavora con utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si attiva automaticamente grazie alla funzione di rilevamento automatico delle vibrazioni. Ma il WD 7 Control è il partner perfetto anche per gli utensili elettrici a filo grazie alla sua presa di corrente integrata. Kärcher FILT!elligence™ è il sistema di controllo intelligente del filtro: i LED illuminati ti informano quando è necessario pulire o sostituire sia il sacchetto filtro che il filtro. E grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, il filtro plissettato piatto può essere sostituito senza entrare in contatto con lo sporco, per una pulizia e un'igiene assolute. Inoltre, l'aspirazione può essere regolata a qualsiasi intensità tramite la funzione Power Control. Con un capiente contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo da 6 metri e un tubo di aspirazione extra lungo da 3,5 metri, il WD 7 Control P S offre la massima capacità e portata.
Caratteristiche e vantaggi
FILT!elligence™ - il sistema di controllo intelligente del filtroI LED indicano quando è necessario pulire o sostituire sia il sacchetto filtro che il filtro, per ottenere una potenza di aspirazione ottimale e una maggiore durata del dispositivo.
Telecomando 2 in 1Funzione 1: consente di avviare o arrestare l'aspirapolvere/aspiraliquidi tramite connessione Bluetooth, semplicemente premendo il telecomando sul tubo di aspirazione stesso.
Telecomando 2 in 1: rilevamento automatico delle vibrazioniFunzione 2: in modalità automatica, la funzione di rilevamento delle vibrazioni accende e spegne automaticamente l'aspirapolvere/aspiraliquidi non appena si accende o si spegne l'elettroutensile a batteria. In modalità automatica, l'aspiratore per solidi e liquidi continua ad aspirare per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'elettroutensile a batteria, per garantire che tutta la polvere e lo sporco rimanenti vengano aspirati. Per un lavoro senza polvere!
Presa di corrente aggiuntiva per lavorare con utensili elettrici con cavo
- Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
- L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Controllo della potenza
- La potenza di aspirazione del dispositivo può essere impostata tramite l'interruttore rotante (da min. a max.), in modo da adattarla ad ogni applicazione.
Pulizia del filtro e tecnologia brevettata di rimozione del filtro
- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
- Pulizia delicata delle superfici.
Freno ruota
- L'aspirapolvere per solidi e liquidi è stabile anche su pendenze fino a 10°.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1400
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|315
|Aspirazione (mbar)
|max. 290
|Portata aria (l/s)
|max. 80
|Capacità vano raccolta (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina nero
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|8,7
|Peso con imballo (kg)
|13,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 3.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Telecomando 2 in 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
- Ruote girevoli con freno: 1 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Terrazzo
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
Accessori
RICAMBI WD 7 Control P S
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.