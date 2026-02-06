Bidone aspiratutto WD 7 Control P S

Il WD 7 Control P S 30/6/35/T con telecomando 2in1 ideale per lavorare con utensili elettrici e a batteria. Dotato di Kärcher FILT!elligence™ che controlla in maniera intelligente il filtro.

Il WD 7 Control P S 30/6/35/T: Innovativo, pratico, potente. Il telecomando 2 in 1 consente di avviare e arrestare l'apparecchio tramite telecomando Bluetooth per una maggiore praticità. Cosa lo distingue? Quando si lavora con utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si attiva automaticamente grazie alla funzione di rilevamento automatico delle vibrazioni. Ma il WD 7 Control è il partner perfetto anche per gli utensili elettrici a filo grazie alla sua presa di corrente integrata. Kärcher FILT!elligence™ è il sistema di controllo intelligente del filtro: i LED illuminati ti informano quando è necessario pulire o sostituire sia il sacchetto filtro che il filtro. E grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, il filtro plissettato piatto può essere sostituito senza entrare in contatto con lo sporco, per una pulizia e un'igiene assolute. Inoltre, l'aspirazione può essere regolata a qualsiasi intensità tramite la funzione Power Control. Con un capiente contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo da 6 metri e un tubo di aspirazione extra lungo da 3,5 metri, il WD 7 Control P S offre la massima capacità e portata.

Caratteristiche e vantaggi
FILT!elligence™ - il sistema di controllo intelligente del filtro 
I LED indicano quando è necessario pulire o sostituire sia il sacchetto filtro che il filtro, per ottenere una potenza di aspirazione ottimale e una maggiore durata del dispositivo.
Telecomando 2 in 1
Funzione 1: consente di avviare o arrestare l'aspirapolvere/aspiraliquidi tramite connessione Bluetooth, semplicemente premendo il telecomando sul tubo di aspirazione stesso.
Telecomando 2 in 1: rilevamento automatico delle vibrazioni
Funzione 2: in modalità automatica, la funzione di rilevamento delle vibrazioni accende e spegne automaticamente l'aspirapolvere/aspiraliquidi non appena si accende o si spegne l'elettroutensile a batteria. In modalità automatica, l'aspiratore per solidi e liquidi continua ad aspirare per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'elettroutensile a batteria, per garantire che tutta la polvere e lo sporco rimanenti vengano aspirati. Per un lavoro senza polvere!
Presa di corrente aggiuntiva per lavorare con utensili elettrici con cavo
  • Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
  • L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Controllo della potenza
  • La potenza di aspirazione del dispositivo può essere impostata tramite l'interruttore rotante (da min. a max.), in modo da adattarla ad ogni applicazione.
Pulizia del filtro e tecnologia brevettata di rimozione del filtro
  • E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
  • Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
Valvola di scarico
  • La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
  • Pulizia delicata delle superfici.
Freno ruota
  • L'aspirapolvere per solidi e liquidi è stabile anche su pendenze fino a 10°.
Caratteristiche sostenibili
  • Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
  • Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1400
Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W) min. 100 - max. 2100
Potenza di aspirazione (W) 315
Aspirazione (mbar) max. 290
Portata aria (l/s) max. 80
Capacità vano raccolta (l) 30
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina nero
Cavo di alimentazione (m) 6
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 8,7
Peso con imballo (kg) 13,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 3.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Bocchetta secco-liquidi: commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Adattatore per collegare l'elettroutensile
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
  • Telecomando 2 in 1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Funzione di pulizia filtro
  • Interruttore ON/OFF
  • Controllo corrente
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Valvola di scarico
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
  • Ruote girevoli con freno: 1 Pezzo(i)
Aree di applicazione
  • Officina
  • Restauro
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Terrazzo
  • Liquidi
  • Cantina
  • Stanza hobby
  • Ingresso
