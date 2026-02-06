Il WD 7 Control P S 30/6/35/T: Innovativo, pratico, potente. Il telecomando 2 in 1 consente di avviare e arrestare l'apparecchio tramite telecomando Bluetooth per una maggiore praticità. Cosa lo distingue? Quando si lavora con utensili elettrici a batteria, l'aspirapolvere si attiva automaticamente grazie alla funzione di rilevamento automatico delle vibrazioni. Ma il WD 7 Control è il partner perfetto anche per gli utensili elettrici a filo grazie alla sua presa di corrente integrata. Kärcher FILT!elligence™ è il sistema di controllo intelligente del filtro: i LED illuminati ti informano quando è necessario pulire o sostituire sia il sacchetto filtro che il filtro. E grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, il filtro plissettato piatto può essere sostituito senza entrare in contatto con lo sporco, per una pulizia e un'igiene assolute. Inoltre, l'aspirazione può essere regolata a qualsiasi intensità tramite la funzione Power Control. Con un capiente contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo da 6 metri e un tubo di aspirazione extra lungo da 3,5 metri, il WD 7 Control P S offre la massima capacità e portata.