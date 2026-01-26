Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Avventura

L'idropulitrice portatile con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua. Facile da trasportare e riporre. Con flusso piatto per superfici delicate. Kit Avventura incluso.

OC 3 è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica, ed è anche dotata di un serbatoio da 4 L per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione adventure ha in aggiunta un tubo autoaescante per poter utilizzare fonti di approvigionamento dell'acqua alternative e una spazzola universale per rimuovere anche lo sporco più difficile. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica con possibilità di aattatore per l'auto. OC 3 è davvero compatta è larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.

Caratteristiche e vantaggi
Design compatto
Vano accessori a bordo macchina Facile da trasportare e salva spazio
Batteria agli ioni di litio
Indipendente da rete idrica ed elettrica La batteria dura a lungo, quindi prima di ricaricarlo si può usare parecchie volte.
Pressione efficiente e delicata
La bassa pressione permette di pulire bene senza danneggiare superfici o fare male al cane Il getto standard piatto pulisce rapidamente, mentre quello a ventaglio è indicato per le zampe e il mantello del cane.
Ampia gamma di accessori
  • Vasta gamma di accessori per ampliare le applicazioni di uso.
  • I kit avventura, bici e animale domestico e la scatola per riporre tutto sono accessori pratici da portare sempre dietro durante le scampagnate. Tutti gli accessori dei kit sono disponibili singolarmente.
Serbatoio acqua estraibile
  • Si può riempire già a casa
Specifiche

Dati tecnici

Pressione variabile Bassa pressione
Portata (l/min) max. 2
Dispositivo alimentato a batteria
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) 15
Tempo di ricarica della batteria (min) 180
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,2
Peso con imballo (kg) 2,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 277 x 234 x 201

Scope of supply

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
  • Batteria agli ioni di litio
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 4 l
  • Lunghezza del tubo: 2.8 m
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Animali domestici
  • Passeggini
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Stivali e scarponcini
  • Giocattoli e carretti
