Compatta e portatile: OC 4 è l'idropulitrice portatile a batteria di Kärcher, ideale per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia in movimento. Grazie alla batteria integrata agli ioni di litio e al capiente serbatoio dell'acqua da 8 litri, puoi pulire senza dipendere dalla rete elettrica o dagli allacciamenti idrici. La tecnologia degli ugelli Kärcher significa che la pulizia è efficace ma delicata. Il tubo a spirale lungo 2,8 metri offre flessibilità e un ampio raggio di movimento. La pistola ha una funzione snap-in per una maggiore comodità. Il Bike Kit in dotazione comprende una pratica borsa porta accessori con diversi accessori appositamente ottimizzati per la pulizia delle bici. La bassa pressione generata dall'OC 4 è abbastanza potente da rimuovere senza sforzo fango, polvere e sporco dalla bici. A differenza delle idropulitrici che funzionano ad alta pressione, però, non c’è il rischio di danneggiare componenti delicati come cuscinetti o guarnizioni. Dopo un lungo giro in bicicletta, nel bike park o anche a casa in giardino, OC 4 è la soluzione ideale per una rapida pulizia. Occupa uno spazio minimo.