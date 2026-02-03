Idropulitrici portatili OC 4 + Bike Kit
Perfetta per la pulizia della bicicletta: l'idropulitrice compatta a batteria, incl. Borsa per accessori bici con accessori appositamente selezionati per la cura della bici.
Compatta e portatile: OC 4 è l'idropulitrice portatile a batteria di Kärcher, ideale per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia in movimento. Grazie alla batteria integrata agli ioni di litio e al capiente serbatoio dell'acqua da 8 litri, puoi pulire senza dipendere dalla rete elettrica o dagli allacciamenti idrici. La tecnologia degli ugelli Kärcher significa che la pulizia è efficace ma delicata. Il tubo a spirale lungo 2,8 metri offre flessibilità e un ampio raggio di movimento. La pistola ha una funzione snap-in per una maggiore comodità. Il Bike Kit in dotazione comprende una pratica borsa porta accessori con diversi accessori appositamente ottimizzati per la pulizia delle bici. La bassa pressione generata dall'OC 4 è abbastanza potente da rimuovere senza sforzo fango, polvere e sporco dalla bici. A differenza delle idropulitrici che funzionano ad alta pressione, però, non c’è il rischio di danneggiare componenti delicati come cuscinetti o guarnizioni. Dopo un lungo giro in bicicletta, nel bike park o anche a casa in giardino, OC 4 è la soluzione ideale per una rapida pulizia. Occupa uno spazio minimo.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia in movimentoCon l'ampio serbatoio dell'acqua da 8 litri e la batteria ricaricabile integrata, puoi pulire facilmente mentre sei in movimento, indipendentemente dal collegamento dell'acqua o dall'alimentazione elettrica. Il serbatoio può essere rimosso per essere riempito da qualsiasi rubinetto e, grazie al tappo a tenuta stagna, può poi essere trasportato senza preoccupazioni, ad es. nel bagagliaio dell'auto. Un'opzione flessibile per l'uso nella pulizia della bicicletta e in molte altre attività di pulizia, ad es. per attrezzature da giardino e da campeggio, cani, scarponi da trekking o carrozzine.
Bassa pressione efficace ma delicataL'efficiente tecnologia degli ugelli di Kärcher fa sì che l'idropulitrice pulisca delicatamente e risparmi acqua rimuovendo allo stesso tempo lo sporco in modo molto efficace. Scelta ideale per proteggere componenti delicati delle biciclette, ad es. cuscinetti, guarnizioni o mozzi. Prestazioni di pulizia affidabili e precise, anche in luoghi difficili da raggiungere.
Kit Bicicletta – ideale per la pulizia della biciclettaIl Multi Jet combina quattro tipi di getto in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testina dell'ugello. La spazzola dalla forma speciale con setole morbide rimuove anche lo sporco ostinato dalle zone difficili da raggiungere senza graffiare la vernice. Getto di schiuma e Natural Bike Cleaner per una pulizia delicata ma efficace e un panno in microfibra per la brillantezza finale.
Batteria agli ioni di litio
- La lunga autonomia della batteria fino a 22 minuti è sufficiente per pulire a fondo più oggetti sporchi (ad esempio biciclette o mobili da giardino).
- Il LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria.
- La presa di ricarica USB di tipo C consente una ricarica flessibile anche fuori casa, ad esempio in auto o da un powerbank.
Stoccaggio sofisticato
- Occupa uno spazio minimo: l'apparecchio, insieme al tubo flessibile e alla pistola a grilletto, può essere riposto nel serbatoio dell'acqua vuoto.
- All'interno del serbatoio è possibile riporre anche la pratica borsa porta accessori.
- Facile da trasportare e salva spazio
Utilizzo semplice ed efficace
- Veloce e facile da configurare e utilizzare. Basta riempirlo con acqua ed è pronto per l'uso.
- La pistola a grilletto ha una funzione di blocco per spruzzare senza fatica e senza interruzioni.
- Il tubo a spirale lungo 2,8 m offre un ampio raggio di lavoro.
Ampia gamma di accessori
- Tanti accessori per espandere i campi di applicazione.
- Gli accessori giusti per ogni lavoro di pulizia (biciclette, attrezzature da esterno, mobili da giardino, cani e molto altro ancora).
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Portata (l/min)
|max. 2
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|max. 22
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|3,5
|Colore
|grigio
|Peso senza accessori (kg)
|3,1
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C 5 V / 2 A + adattatore (1 pezzo ciascuno)
- Multi Jet 4 in 1
- Bocchetta schiuma
- Spazzola universale
- Panno in microfibra
- Detergenti: Detergente naturale per bici 640N, 500 ml
- Borsa di stoccaggio
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 8 l
- Lunghezza del tubo: 2.8 m
- Tipo di tubo: Tubo a spirale a bassa pressione
- Filtro idrico integrato
- Pistola ad alta pressione: Pistola a bassa pressione
- Filtro
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 4 + Bike Kit
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.