Pulizia compatta in movimento, indipendentemente dalla rete elettrica: l'idropulitrice a media pressione a batteria OC 6-18 è l'ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente fuori casa o nei dintorni. Basta collegare il tubo ed è pronto per l'uso. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente ne consente l'utilizzo in movimento, aspirando acqua da pozzi, cisterne, secchi o corpi idrici naturali. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere rapidamente lo sporco ostinato da biciclette, mobili da campeggio o da giardino, giocattoli e molto altro ancora. Un'ampia gamma di accessori amplia il campo di applicazione dell'OC 6-18: ad esempio un Multi Jet 5 in 1 per una flessibilità ancora maggiore nella pulizia, un getto di schiuma o una spazzola di lavaggio sono disponibili anche separatamente. La batteria sostituibile è inclusa nella fornitura e può essere utilizzata in tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità rimanente durante il lavoro, la ricarica e quando è in deposito. Con l'app Casa e Giardino per consigli praticisul dispositivo.