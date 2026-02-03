Idropulitrici portatili OC 6-18 Battery Set

L'idropulitrice a media pressione a batteria. Con l'app Home & Garden, batteria intercambiabile da 18 V e caricabatteria. Il tubo di aspirazione è disponibile separatamente.

Pulizia compatta in movimento, indipendentemente dalla rete elettrica: l'idropulitrice a media pressione a batteria OC 6-18 è l'ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente fuori casa o nei dintorni. Basta collegare il tubo ed è pronto per l'uso. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente ne consente l'utilizzo in movimento, aspirando acqua da pozzi, cisterne, secchi o corpi idrici naturali. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere rapidamente lo sporco ostinato da biciclette, mobili da campeggio o da giardino, giocattoli e molto altro ancora. Un'ampia gamma di accessori amplia il campo di applicazione dell'OC 6-18: ad esempio un Multi Jet 5 in 1 per una flessibilità ancora maggiore nella pulizia, un getto di schiuma o una spazzola di lavaggio sono disponibili anche separatamente. La batteria sostituibile è inclusa nella fornitura e può essere utilizzata in tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità rimanente durante il lavoro, la ricarica e quando è in deposito. Con l'app Casa e Giardino per consigli praticisul dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
  • Indipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria
  • E' possibile pulire anche senza una connessione alla rete idrica grazie al tubo di aspirazione o al serbatoio d'acqua da 12 litri (disponibili separatamente).
Vano porta accessori a bordo macchina
  • Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
  • Gli accessori sono sempre a portata di mano, anche fuori casa.
  • Il serbatoio d'acqua continuamente rabboccabile da 12 litri è disponibile come accessorio opzionale.
Applicazione per la casa e il giardino
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Media pressione regolabile ed efficiente
  • Massima pressione di 24 bar per una pulizia efficiente
  • Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Tubo flessibile
  • Tubo semplicemente maneggiabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) max. 200
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2,5
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 12 (2,5 Ah)
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 300
Potenza di uscita (A) 0,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,5
Peso con imballo (kg) 4,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 241 x 204

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
  • Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
  • Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Aree di applicazione
  • Giocattoli da giardino
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Bidoni della spazzatura
  • Vasi per fiori
  • Biciclette
  • Cerchi
  • Tende/tapparelle
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
