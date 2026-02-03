Idropulitrici portatili OC 6-18 Battery Set
L'idropulitrice a media pressione a batteria. Con l'app Home & Garden, batteria intercambiabile da 18 V e caricabatteria. Il tubo di aspirazione è disponibile separatamente.
Pulizia compatta in movimento, indipendentemente dalla rete elettrica: l'idropulitrice a media pressione a batteria OC 6-18 è l'ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente fuori casa o nei dintorni. Basta collegare il tubo ed è pronto per l'uso. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente ne consente l'utilizzo in movimento, aspirando acqua da pozzi, cisterne, secchi o corpi idrici naturali. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere rapidamente lo sporco ostinato da biciclette, mobili da campeggio o da giardino, giocattoli e molto altro ancora. Un'ampia gamma di accessori amplia il campo di applicazione dell'OC 6-18: ad esempio un Multi Jet 5 in 1 per una flessibilità ancora maggiore nella pulizia, un getto di schiuma o una spazzola di lavaggio sono disponibili anche separatamente. La batteria sostituibile è inclusa nella fornitura e può essere utilizzata in tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra la capacità rimanente durante il lavoro, la ricarica e quando è in deposito. Con l'app Casa e Giardino per consigli praticisul dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
- Indipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria
- E' possibile pulire anche senza una connessione alla rete idrica grazie al tubo di aspirazione o al serbatoio d'acqua da 12 litri (disponibili separatamente).
Vano porta accessori a bordo macchina
- Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
- Gli accessori sono sempre a portata di mano, anche fuori casa.
- Il serbatoio d'acqua continuamente rabboccabile da 12 litri è disponibile come accessorio opzionale.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Media pressione regolabile ed efficiente
- Massima pressione di 24 bar per una pulizia efficiente
- Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Tubo flessibile
- Tubo semplicemente maneggiabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|300
|Potenza di uscita (A)
|0,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,5
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 241 x 204
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
- Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
- Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Aree di applicazione
- Giocattoli da giardino
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Bidoni della spazzatura
- Vasi per fiori
- Biciclette
- Cerchi
- Tende/tapparelle
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
