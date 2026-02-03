Libera la pulizia! L'idropulitrice a batteria OC 6-18 Premium è la soluzione ideale per pulire ovunque, senza bisogno di corrente o allaccio alla rete idrica. Compatta e versatile, è perfetta per lavare biciclette, mobili da giardino, giocattoli e tanto altro, grazie alla lancia a getto piatto che rimuove anche lo sporco più ostinato. Massima libertà di movimento: il carrello con serbatoio da 12 litri e maniglia telescopica ti segue ovunque, mentre la batteria intercambiabile ti garantisce la massima autonomia. E se hai a disposizione un rubinetto, puoi usarla anche senza serbatoio! Ancora più versatile: aggiungi il tubo di aspirazione per utilizzare l'acqua da pozzi, secchi o altri contenitori, oppure scopri gli accessori come la lancia schiumogena e la spazzola di lavaggio per una pulizia ancora più completa. Tecnologia al tuo servizio: la batteria è compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 18 V e il suo display LCD ti mostra sempre l'autonomia residua. E con l'app Home & Garden hai a disposizione tanti consigli utili sul tuo dispositivo.