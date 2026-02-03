Idropulitrici portatili OC 6-18 Premium Battery Set

Idropulitrice compatta e leggera, funziona con una batteria da 18 V e non necessita di allaccio alla rete idrica. Perfetta per i tuoi viaggi, si gestisce anche tramite app.

Libera la pulizia! L'idropulitrice a batteria OC 6-18 Premium è la soluzione ideale per pulire ovunque, senza bisogno di corrente o allaccio alla rete idrica. Compatta e versatile, è perfetta per lavare biciclette, mobili da giardino, giocattoli e tanto altro, grazie alla lancia a getto piatto che rimuove anche lo sporco più ostinato. Massima libertà di movimento: il carrello con serbatoio da 12 litri e maniglia telescopica ti segue ovunque, mentre la batteria intercambiabile ti garantisce la massima autonomia. E se hai a disposizione un rubinetto, puoi usarla anche senza serbatoio! Ancora più versatile: aggiungi il tubo di aspirazione per utilizzare l'acqua da pozzi, secchi o altri contenitori, oppure scopri gli accessori come la lancia schiumogena e la spazzola di lavaggio per una pulizia ancora più completa. Tecnologia al tuo servizio: la batteria è compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 18 V e il suo display LCD ti mostra sempre l'autonomia residua. E con l'app Home & Garden hai a disposizione tanti consigli utili sul tuo dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia indipendete e mobile
  • Il serbatoio da 12 litri permette di pulire indipendentemente dalla presenza di una fonte idrica. L'acqua contenuta è sufficiente per pulire da 3 a 5 biciclette e svariati oggetti da campeggio.
  • Il serbatoio può essere riempito ad ogni rubinetto ed è impermeabile grazie al solido tappo.
  • Indipendente dalla rete elettrica grazie alla sua batteira (disponibile separatamente).
Mobilità ottimale grazie alle ruotine e alla maniglia ergonomica.
  • L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
  • Le grandi ruote per un trasporto affidabile anche sui terreni più difficili.
Vano porta accessori a bordo macchina
  • Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
  • L'alloggiamento per gli accessori dietro al serbatoio offre spazio anche per gli accessori opzionali.
  • Tutti gli accessori sono sempre a portata di mano, anche quando si è in viaggio.
Media pressione regolabile ed efficiente
  • Pressione fino a 24 bar per una pulizia efficiente.
  • Pulisce anche le superfici più delicate in modo affidabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Applicazione per la casa e il giardino
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) max. 200
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 12 (2,5 Ah)
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 300
Potenza di uscita (A) 0,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore grigio
Peso senza accessori (kg) 5,7
Peso con imballo (kg) 8,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 349 x 321 x 586

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"
  • Ruote
  • Impugnatura telescopica

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 12 l
  • Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
  • Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
  • Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Vasi per fiori
  • Cerchi
  • Bidoni della spazzatura
  • Tende/tapparelle
  • Giocattoli da giardino
