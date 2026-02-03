Idropulitrici portatili OC 6-18 Premium Battery Set
Idropulitrice compatta e leggera, funziona con una batteria da 18 V e non necessita di allaccio alla rete idrica. Perfetta per i tuoi viaggi, si gestisce anche tramite app.
Libera la pulizia! L'idropulitrice a batteria OC 6-18 Premium è la soluzione ideale per pulire ovunque, senza bisogno di corrente o allaccio alla rete idrica. Compatta e versatile, è perfetta per lavare biciclette, mobili da giardino, giocattoli e tanto altro, grazie alla lancia a getto piatto che rimuove anche lo sporco più ostinato. Massima libertà di movimento: il carrello con serbatoio da 12 litri e maniglia telescopica ti segue ovunque, mentre la batteria intercambiabile ti garantisce la massima autonomia. E se hai a disposizione un rubinetto, puoi usarla anche senza serbatoio! Ancora più versatile: aggiungi il tubo di aspirazione per utilizzare l'acqua da pozzi, secchi o altri contenitori, oppure scopri gli accessori come la lancia schiumogena e la spazzola di lavaggio per una pulizia ancora più completa. Tecnologia al tuo servizio: la batteria è compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 18 V e il suo display LCD ti mostra sempre l'autonomia residua. E con l'app Home & Garden hai a disposizione tanti consigli utili sul tuo dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia indipendete e mobile
- Il serbatoio da 12 litri permette di pulire indipendentemente dalla presenza di una fonte idrica. L'acqua contenuta è sufficiente per pulire da 3 a 5 biciclette e svariati oggetti da campeggio.
- Il serbatoio può essere riempito ad ogni rubinetto ed è impermeabile grazie al solido tappo.
- Indipendente dalla rete elettrica grazie alla sua batteira (disponibile separatamente).
Mobilità ottimale grazie alle ruotine e alla maniglia ergonomica.
- L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
- Le grandi ruote per un trasporto affidabile anche sui terreni più difficili.
Vano porta accessori a bordo macchina
- Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
- L'alloggiamento per gli accessori dietro al serbatoio offre spazio anche per gli accessori opzionali.
- Tutti gli accessori sono sempre a portata di mano, anche quando si è in viaggio.
Media pressione regolabile ed efficiente
- Pressione fino a 24 bar per una pulizia efficiente.
- Pulisce anche le superfici più delicate in modo affidabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|300
|Potenza di uscita (A)
|0,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|grigio
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso con imballo (kg)
|8,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- Ruote
- Impugnatura telescopica
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 12 l
- Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
- Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
- Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Vasi per fiori
- Cerchi
- Bidoni della spazzatura
- Tende/tapparelle
- Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI OC 6-18 Premium Battery Set
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.