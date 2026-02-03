OC Handheld Compact è un'idropulitrice portatile a media pressione compatta, ideale per un utilizzo flessibile. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata e al tubo di aspirazione da 5 metri per fonti d'acqua esterne, è possibile pulire indipendentemente dalla corrente elettrica o dalla rete idrica: ideale per gli spostamenti e per la casa. Il design leggero e innovativo con impugnatura a scomparsa consente di risparmiare spazio e di trasportarla facilmente. Grazie alla regolazione della pressione a 2 stadi, la pressione può essere regolata tra circa 6 e 15 bar, ideale per la pulizia di superfici delicate o per prolungare l'autonomia della batteria fino a 30 minuti. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità e sulla durata della batteria. Il Multi Jet 4 in 1 consente di passare rapidamente da 4 tipi di getto, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace. Il detergente può essere applicato con l'apposito ugello. Perfetto per un utilizzo rapido e semplice in campeggio, dopo escursioni in bicicletta o in giardino. La batteria può essere ricaricata tramite USB-C. Non è compatibile con i connettori per tubi da giardino.