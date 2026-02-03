Idropistola OC Handheld Compact
Idropulitrice a media pressione OC Handheld Compact con batteria agli ioni di litio, impugnatura pieghevole e tubo di aspirazione, pulizia indipendente da corrente e allacciamento idrico.
OC Handheld Compact è un'idropulitrice portatile a media pressione compatta, ideale per un utilizzo flessibile. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata e al tubo di aspirazione da 5 metri per fonti d'acqua esterne, è possibile pulire indipendentemente dalla corrente elettrica o dalla rete idrica: ideale per gli spostamenti e per la casa. Il design leggero e innovativo con impugnatura a scomparsa consente di risparmiare spazio e di trasportarla facilmente. Grazie alla regolazione della pressione a 2 stadi, la pressione può essere regolata tra circa 6 e 15 bar, ideale per la pulizia di superfici delicate o per prolungare l'autonomia della batteria fino a 30 minuti. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità e sulla durata della batteria. Il Multi Jet 4 in 1 consente di passare rapidamente da 4 tipi di getto, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace. Il detergente può essere applicato con l'apposito ugello. Perfetto per un utilizzo rapido e semplice in campeggio, dopo escursioni in bicicletta o in giardino. La batteria può essere ricaricata tramite USB-C. Non è compatibile con i connettori per tubi da giardino.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobileGrazie al tubo di aspirazione dell'acqua in dotazione e alla batteria integrata, è possibile pulire facilmente anche in viaggio, indipendentemente dagli allacciamenti idrici ed elettrici (non compatibile con il connettore del tubo da giardino). Flessibile e adatto a diverse esigenze di pulizia, ad esempio per biciclette, attrezzature da giardino e da campeggio, animali o pulizia di punti specifici sull'auto. La presa di ricarica USB tipo C sul dispositivo consente una ricarica flessibile anche in movimento, ad esempio in auto o tramite power bank
Regolazione della pressione con indicazione LEDA seconda del tipo di pulizia, è possibile passare dalla modalità Max (15 bar) alla modalità eco!¹⁾ (circa 6 bar). Ideale per superfici delicate o per prolungare la durata della batteria fino a 30 minuti. La spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria.
Design leggero e compattoRiduce al minimo l'ingombro durante il trasporto e lo stoccaggio: il design innovativo del dispositivo consente di ripiegare l'impugnatura dopo l'uso. Ciò riduce al minimo le dimensioni di OC Handheld Compact. Grazie al suo design leggero e minimalista, il dispositivo è facile da maneggiare e si tiene comodamente in mano, anche se utilizzato a lungo.
Pressione media efficace e delicata
- Grazie all'efficiente tecnologia degli ugelli Kärcher e al Multi Jet 4 in 1, l'idropulitrice pulisce delicatamente e risparmia acqua. Lo sporco viene rimosso in modo molto efficace.
- Scelta ideale per proteggere i componenti sensibili delle biciclette, come cuscinetti, guarnizioni o mozzi.
- Pulizia affidabile e precisa, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Gamma estesa di accessori
- Il Multi Jet combina quattro tipi di spruzzo in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testa dell'ugello.
- Il tubo di aspirazione consente di utilizzare acqua da fonti esterne come taniche, secchi o ruscelli. Massima libertà di movimento grazie alla lunghezza di 5 m.
- Il getto detergente facilita l'applicazione del detergente su ampie superfici, per una pulizia ancora più efficace dello sporco ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Pressione (bar)
|max. 15
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|150
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|7,2
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / 12 Modalità eco!efficiency: / 30
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h)
|3
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Con l'impostazione eco!Mode, il consumo di acqua si riduce in media del 24% e quello di energia del 54% rispetto all'impostazione più elevata (modalità Max).
Scope of supply
- Caricabatterie: 5 V / 2 A Cavo USB + adattatore (1 di ciascuno)
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo d'aspirazione
- Bottiglia di detersivo
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Filtro idrico integrato
- Manico pieghevole
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Giocattoli e carretti
- Tende/tapparelle
RICAMBI OC Handheld Compact
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.