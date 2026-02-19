Idropistola OC Handheld Compact BA
Idropulitrice a media pressione OC Handheld Compact con batteria agli ioni di litio, impugnatura pieghevole e tubo di aspirazione, pulizia indipendente da corrente e allacciamento idrico.
L'OC Handheld Compact è un'idropulitrice portatile compatta a media pressione. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata, al tubo di aspirazione da 5 metri per fonti d'acqua esterne e all'adattatore per bottiglie in plastica, è possibile pulire indipendentemente dalla corrente elettrica o dall'allacciamento idrico: ideale per gli spostamenti e per la casa. Il design leggero e innovativo con impugnatura retrattile consente di risparmiare spazio e di trasportarla facilmente. Grazie alla regolazione della pressione a due livelli, è possibile regolare la pressione tra 6 e 15 bar, ideale per superfici delicate o per prolungare l'autonomia della batteria fino a 30 minuti. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità e sulla durata della batteria. Il Multi Jet 4 in 1 consente di passare rapidamente da 4 tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace. Il detergente può essere applicato con l'apposito ugello. Perfetta per un utilizzo rapido e semplice, in campeggio, dopo un'escursione in bicicletta o in giardino. La batteria può essere ricaricata con USB-C. Non è compatibile con i connettori per tubi da giardino.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
Regolazione della pressione con indicazione LED
Design leggero e compatto
Pressione media efficace e delicata
Gamma estesa di accessori
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Pressione (bar)
|max. 15
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|150
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|7,2
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / 12 Modalità eco!efficiency: / 30
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h)
|3
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Con l'impostazione eco!Mode, il consumo di acqua si riduce in media del 24% e quello di energia del 54% rispetto all'impostazione più elevata (modalità Max).
Scope of supply
- Caricabatterie: 5 V / 2 A Cavo USB + adattatore (1 di ciascuno)
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo d'aspirazione
- Bottiglia di detersivo
- Adattatore per bottiglia
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Panno in microfibra
- Filtro idrico integrato
- Manico pieghevole
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Giocattoli e carretti
- Tende/tapparelle
Detergenti
RICAMBI OC Handheld Compact BA
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.