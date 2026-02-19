L'OC Handheld Compact è un'idropulitrice portatile compatta a media pressione. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata, al tubo di aspirazione da 5 metri per fonti d'acqua esterne e all'adattatore per bottiglie in plastica, è possibile pulire indipendentemente dalla corrente elettrica o dall'allacciamento idrico: ideale per gli spostamenti e per la casa. Il design leggero e innovativo con impugnatura retrattile consente di risparmiare spazio e di trasportarla facilmente. Grazie alla regolazione della pressione a due livelli, è possibile regolare la pressione tra 6 e 15 bar, ideale per superfici delicate o per prolungare l'autonomia della batteria fino a 30 minuti. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità e sulla durata della batteria. Il Multi Jet 4 in 1 consente di passare rapidamente da 4 tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace. Il detergente può essere applicato con l'apposito ugello. Perfetta per un utilizzo rapido e semplice, in campeggio, dopo un'escursione in bicicletta o in giardino. La batteria può essere ricaricata con USB-C. Non è compatibile con i connettori per tubi da giardino.