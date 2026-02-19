Idropistola OC Handheld Compact BA

Idropulitrice a media pressione OC Handheld Compact con batteria agli ioni di litio, impugnatura pieghevole e tubo di aspirazione, pulizia indipendente da corrente e allacciamento idrico.

L'OC Handheld Compact è un'idropulitrice portatile compatta a media pressione. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata, al tubo di aspirazione da 5 metri per fonti d'acqua esterne e all'adattatore per bottiglie in plastica, è possibile pulire indipendentemente dalla corrente elettrica o dall'allacciamento idrico: ideale per gli spostamenti e per la casa. Il design leggero e innovativo con impugnatura retrattile consente di risparmiare spazio e di trasportarla facilmente. Grazie alla regolazione della pressione a due livelli, è possibile regolare la pressione tra 6 e 15 bar, ideale per superfici delicate o per prolungare l'autonomia della batteria fino a 30 minuti. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità e sulla durata della batteria. Il Multi Jet 4 in 1 consente di passare rapidamente da 4 tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace. Il detergente può essere applicato con l'apposito ugello. Perfetta per un utilizzo rapido e semplice, in campeggio, dopo un'escursione in bicicletta o in giardino. La batteria può essere ricaricata con USB-C. Non è compatibile con i connettori per tubi da giardino.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
Pulizia mobile
Regolazione della pressione con indicazione LED
Regolazione della pressione con indicazione LED
Design leggero e compatto
Design leggero e compatto
Pressione media efficace e delicata
Gamma estesa di accessori
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Pressione (bar) max. 15
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) 150
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 7,2
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / 12 Modalità eco!efficiency: / 30
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h) 3
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 0,8
Peso con imballo (kg) 1,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 254 x 71 x 186

¹⁾ Con l'impostazione eco!Mode, il consumo di acqua si riduce in media del 24% e quello di energia del 54% rispetto all'impostazione più elevata (modalità Max).

Scope of supply

  • Caricabatterie: 5 V / 2 A Cavo USB + adattatore (1 di ciascuno)
  • Multi Jet 4 in 1
  • Tubo d'aspirazione
  • Bottiglia di detersivo
  • Adattatore per bottiglia

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Panno in microfibra
  • Filtro idrico integrato
  • Manico pieghevole
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Animali domestici
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
  • Passeggini
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Giocattoli e carretti
  • Tende/tapparelle
