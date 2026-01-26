Con l'idropulitrice K 3 lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione lungo 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per un uso occasionale in casa e dona brillantezza alle superfici del giardino e del terrazzo, ed è perfetta anche per i mobili da giardino per la pulizia dell'auto. Grazie alla lancia Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata con un semplice movimento rotatorio. La lancia mangiasporco con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato. La pompa è protetta da un filtro dell'acqua per una lunga durata. Le ruote rendono l'idropulitrice K 3 facile da trasportare ovunque sia necessaria.