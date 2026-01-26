Idropulitrice K 3
Puoi sempre contare sull'idropulitrice K 3: la soluzione perfetta per la pulizia accurata di giardini e terrazzi, mobili da giardino, automobili, ecc.
Con l'idropulitrice K 3 lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione lungo 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per un uso occasionale in casa e dona brillantezza alle superfici del giardino e del terrazzo, ed è perfetta anche per i mobili da giardino per la pulizia dell'auto. Grazie alla lancia Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata con un semplice movimento rotatorio. La lancia mangiasporco con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato. La pompa è protetta da un filtro dell'acqua per una lunga durata. Le ruote rendono l'idropulitrice K 3 facile da trasportare ovunque sia necessaria.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Macchine
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.