Idropulitrice K 3 Home
Puoi sempre contare sulla K 3 Home: questa idropulitrice è l'ideale per pulire facilmente lo sporco da tutte le superfici fuori casa. Include il lavasuperfici.
Con l'idropulitrice K 3 Home lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al suo tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per ridare splendore a tutte le superfici fuori casa, dai mobili da giardino ai veicoli. Il lavasuperfici T 1 incluso nella confezione permette di pulire grandi aree senza schizzi. Attraverso la lancia Vario Power la pressione dell'acqua può essere modulata semplicemente ruotando l'ugello. L'ugello mangiasporco con il suo getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato. Il filtro idrico premontato protegge il motore e preserva la vita utile della macchina. Le robuste ruotine rendono la K 3 Home facile da trasportare ovunque.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|7,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Macchine
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Detergenti
