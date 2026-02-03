Con l'idropulitrice K 3 Home lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al suo tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per ridare splendore a tutte le superfici fuori casa, dai mobili da giardino ai veicoli. Il lavasuperfici T 1 incluso nella confezione permette di pulire grandi aree senza schizzi. Attraverso la lancia Vario Power la pressione dell'acqua può essere modulata semplicemente ruotando l'ugello. L'ugello mangiasporco con il suo getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato. Il filtro idrico premontato protegge il motore e preserva la vita utile della macchina. Le robuste ruotine rendono la K 3 Home facile da trasportare ovunque.