Lavapavimenti senza fili FC 7 Cordless
Basta aspirapolvere prima di pulire: la scopa lavapavimenti Kärcher FC 7 Cordless rimuove qualsiasi tipo di sporco in 1 sola passata! In questo modo si risparmia fino alla metà del tempo**.
La lavapavimenti Kärcher FC 7 Cordless raccoglie lo sporco quotidiano sia asciutto che umido in una sola passata. Non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire e si può così risparmiare fino alla metà del tempo **. La sua tecnologia a quattro rulli con rotazione controrotante consente una pulizia rapida ed efficace. Anche peli e capelli vengono raccolti senza problemi grazie al pratico filtro. Inoltre, la lavapavimenti permette la pulizia dei pavimenti fino ai battiscopa, pulendo fino al 20% in più rispetto al tradizionale spazzolone*. La scopa lavapavimenti FC 7 Cordless ha due serbatoi: uno per l'acqua pulita e uno per quella sporca. I rulli vengono costantemente bagnati con acqua pulita mentre l'acqua sporca finisce direttamente nel serbatoio dedicato. Il volume dell'acqua e la velocità di rotazione dei rulli possono essere regolati su due livelli di pulizia per adattarsi al tipo di pavimento. La funzione boost invece agisce contro lo sporco ostinato. L'autonomia della batteria è di 45 minuti, per un'area di pulizia di circa 135 m². Il dispositivo è adatto a tutti i pavimenti duri (piastrelle, parquet, laminato, PVC, vinile).
Caratteristiche e vantaggi
All-in-one: rimuove sporco secco e umido in una sola passataRisparmio di tempo del 50% **: la tecnologia a quattro rulli consente di pulire senza dover passare l'aspirapolvere in precendenza Aspirazione ottimale dei capelli con filtro per capelli integrato Pulisce fino al bordo
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionaliSistema a 2 serbatoi: i rulli vengon bagnati costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare I rulli sono lavabili in lavatrice a 60 ° C
Due diverse modalità di pulizia più la funzione boostLa rotazione del rullo e la quantità di acqua possono essere regolate in base al tipo di sporco e al pavimento, con funzione Boost aggiuntiva contro lo sporco ostinato Adatto a tutti i pavimenti duri, inclusi parquet, laminato, pietra e piastrelle in ceramica, PVC e vinile Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
Autonomia di ca. 45 minuti grazie alla potente batteria agli ioni di litio
- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
- Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Senza il vincolo dei cavi e maneggevole
- Pratica per le interruzioni di lavoro: il dispositivo sta in piedi da solo
- Pulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti
- Quattro rulli controrotanti assicurano una pulizia gentile sul pavimento senza sforzo
Monitoraggio intelligente del livello del serbatoio
- Segnale visivo e acustico per indicare il serbatoio d'acqua pulita vuoto e quello dell'acqua sporca pieno
- Spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca si riempie fino al massimo
Facile pulizia del dispositivo
- Funzione di pulizia del dispositivo e del rullo
- Pulizia semplice del filtro per capelli con la spazzolina in dotazione
- Il serbatoio dell'acqua di scarico è lavabile in lavastoviglie e può essere svuotato senza entrare in contatto con lo sporco
Stazione per parcheggiare la macchina e lavare i rulli
- Posizione sospesa del dispositivo nell'appoggio della stazione di parcheggio per una semplice rimozione e asciugatura dei rulli
- Gli accessori possono essere riposti in ordine all'interno della stazione di pulizia
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|circa. 175
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|400
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Rumorosità (dB(A))
|59
|Voltaggio batteria (V)
|25
|Capacità della batteria (Ah)
|2,85
|Autonomia (min)
|circa. 45
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|8,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* I detergenti per pavimenti Kärcher ottengono prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mocio convenzionale con rivestimento in tessuto nella categoria di test "Pulitura". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza di pulizia, l'assorbimento dello sporco e la pulizia dei bordi.
Scope of supply
- Rullo universale: 4 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Stazione di parcheggio e lavaggio rulli
- Carica batteria
- Spazzola per la pulizia
Dotazione
- È possibile regolare la velocità di rotazione dei rulli e il volume dell'acqua erogata
- Sistema a doppio serbatoio
Aree di applicazione
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
Accessori
Detergenti
RICAMBI FC 7 Cordless
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.
FC 7 Cordless – I Punti di Forza
Risultati di pulizia migliori del 20% rispetto a straccio e spazzolone*
Il tuo pavimento è il tuo palcoscenico. Con la nostra scopa lavapavimenti FC 7 Cordless puoi far risplendere il tuo pavimento e farlo il 20% meglio di quanto potresti fare con qualsiasi straccio tradizionale*. Invece di spostare lo sporco avanti e indietro, i rulli di FC 7 con funzione autopulente semplicemente lo raccolgono e convogliano l'acqua sporca in un serbatoio separato. Sul pavimento rimarrà pochissima umidità residua, il che significa che potrai ricominciare a fare quello che stavi facendo dopo soli 2 minuti!
Pulizia più rapida del 50% grazie alla tecnologia con 4 rulli controrotanti**
Una macchina ALL-IN-ONE. Con FC 7 puoi ottenere risultati perfetti: pulisce e raccoglie tutti i tipi di sporco quotidiano in un solo passaggio e funziona anche negli angoli e lungo i bordi. Anche peli e capelli vengono raccolti facilmente e trattenuti dai pettini integrati.
3 Livelli di pulizia per diversi tipi di pavimenti e sporco
La rotazione dei rulli e il flusso d'acqua possono essere modulati a seconda del tipo di sporco e del pavimento (es. Livello 1 per pavimenti in legno, Livello 2 per pavimenti in pietra). La modalità Boost invece può contrastare le macchie ostinate.
La lavapavimenti FC 7 Permette di arrivare ovunque (anche sotto i sanitari, negli angoli e contro i battiscopa) graie al suo giunto snodabile, che funziona come interruttore ON/OFF e consente un posizionamento self-standing.
Grazie a una potente batteria agli ioni di litio, FC7 lavora per 45 min alla massima potenza per una resa di 135 m2.
Con soli 51 dB di rumorosità vs min 70 dB della concorrenza, FC7 pulisce e i tuoi bambini dormono!