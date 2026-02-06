La lavapavimenti Kärcher FC 7 Cordless raccoglie lo sporco quotidiano sia asciutto che umido in una sola passata. Non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire e si può così risparmiare fino alla metà del tempo **. La sua tecnologia a quattro rulli con rotazione controrotante consente una pulizia rapida ed efficace. Anche peli e capelli vengono raccolti senza problemi grazie al pratico filtro. Inoltre, la lavapavimenti permette la pulizia dei pavimenti fino ai battiscopa, pulendo fino al 20% in più rispetto al tradizionale spazzolone*. La scopa lavapavimenti FC 7 Cordless ha due serbatoi: uno per l'acqua pulita e uno per quella sporca. I rulli vengono costantemente bagnati con acqua pulita mentre l'acqua sporca finisce direttamente nel serbatoio dedicato. Il volume dell'acqua e la velocità di rotazione dei rulli possono essere regolati su due livelli di pulizia per adattarsi al tipo di pavimento. La funzione boost invece agisce contro lo sporco ostinato. L'autonomia della batteria è di 45 minuti, per un'area di pulizia di circa 135 m². Il dispositivo è adatto a tutti i pavimenti duri (piastrelle, parquet, laminato, PVC, vinile).