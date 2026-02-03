Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1: Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimali
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimali
Pulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce con un efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1: Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile
Il serbatoio dell'acqua dolce è facile da riempire e svuotare senza la necessità di aprire il detergente per estrazione spray. Contenitore resistente agli urti e traslucido per una lunga durata. Il serbatoio dell'acqua dolce si inserisce facilmente nel dispositivo.
Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1: Caratteristiche sostenibili
Caratteristiche sostenibili
Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Tubo ultraflessibile 2 in 1
  • Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia.
  • Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
  • Maniglia con funzione di blocco per la spruzzatura continua durante la pulizia di grandi superfici tessili.
Prodotto multifunzionale 3 in 1
  • Versatile nell'applicazione sia per l'aspirazione a spruzzo su superfici tessili che per l'aspirazione di liquidi e asciutti di tappeti e pavimenti duri con gli accessori giusti.
Comoda maniglia per il trasporto 3 in 1
  • Progettato per il comfort durante il trasporto e durante l'apertura, la chiusura o lo svuotamento del contenitore.
Accessori ergonomici per l'aspirazione a spruzzo, l'aspirazione di liquidi e liquidi
  • Facile fissaggio e rimozione degli accessori con un solo clic.
  • Maggiore comodità della bocchetta ergonomica per pavimenti con estrazione a spruzzo per grandi aree con moquette.
  • Versatile nell'applicazione con un'ampia gamma di accessori per l'aspirazione di liquidi e solidi come la bocchetta per pavimenti Clips per l'utilizzo su pavimenti duri e tappeti, e compatibile anche con un'ampia selezione di accessori per aspiratori di liquidi e asciutti.
Pratiche opzioni per riporre gli accessori
  • Gli accessori e il tubo flessibile per l'aspirazione dello spray possono essere riposti ordinatamente nell'alloggiamento dell'apparecchio e sul piccolo ripiano. Così tutto è in ordine e sempre a portata di mano dove serve.
  • Comodo ripiano sull'apparecchio per tenere a portata di mano spugne, panni e altri piccoli oggetti durante la pulizia.
  • Pratico gancio portacavo per riporre facilmente il cavo di alimentazione.
Robusto alloggiamento dell'apparecchio e serbatoio dell'acqua dolce resistente agli urti
  • Costruito per resistere
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Larghezza di lavoro (mm) 227
Serbatoio acqua pulita (l) 4
Serbatoio acqua sporca (l) 4
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Cavo di alimentazione (m) 6
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 7,6
Peso con imballo (kg) 12,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 430 x 385 x 535
DN (mm) 35

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Flacone di detergente senza coperchio ed etichetta

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
  • Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 227 mm
  • Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
  • Ugello per fessure per estrazione spray
  • Bocchetta per pavimenti con aspirazione a umido e a secco: Clip da usare su pavimenti duri e tappeti
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Bocchetta per peli di animali domestici
  • Filtro in schiuma
  • Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 1 l
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
  • Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato

Dotazione

  • Paracolpi
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Vano accessori
Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1
Lavatappeti SE 4 Black GNF Edition N1
Aree di applicazione
  • Tappeti
  • Mobili imbottiti
  • Moquette
  • Interni auto
  • Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
  • Materassi
Accessori
Detergenti
RICAMBI SE 4 Black GNF Edition N1

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.