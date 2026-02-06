Lavatappeti SE 4001 Plus
Il detergente per estrazione spray SE 4001 Limited Edition pulisce a fondo le superfici tessili. Ideale per chi soffre di allergie e famiglie con animali domestici.
Il detergente per estrazione spray SE 4001 Limited Edition contribuisce alla pulizia profonda delle fibre su aree tessili come tappeti, tappezzeria / mobili imbottiti, scale con rivestimenti tessili per pavimenti, materassi, arazzi e sedili per auto. L'acqua del rubinetto fresca e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 vengono spruzzati in profondità nelle aree tessili con pressione e aspirati nuovamente insieme allo sporco sciolto. La macchina per l'estrazione a spruzzo è perfetta, ad esempio, per chi soffre di allergie e famiglie con animali domestici. Grazie all'innovativa tecnologia degli ugelli, le aree pulite sono di nuovo percorribili il 50% più velocemente. L'ampio serbatoio dell'acqua dolce da 4 l rimovibile è resistente agli urti e trasparente e facilita il riempimento e lo svuotamento. L'acqua sporca di aspirazione si raccoglie nel contenitore. La maniglia di trasporto 3 in 1 consente di trasportare, aprire, chiudere e svuotare comodamente il contenitore. Il robusto contenitore in plastica offre la possibilità di riporre ordinatamente il cavo e gli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta con tecnologia KärcherSi risparmia il 50% del tempo nelle pulizie
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibileFacile da riempire e svuotare senza dover aprire il dispositivo. Contenitore antiurto e traslucido. Serbatoio dell'acqua pulita facile da fissare alla macchina.
Maniglia di trasporto 3 in 1Permette un comodo trasporto, così come l'apertura, la chiusura e lo svuotamento del contenitore.
Gancio portacavo
- Vano portacavi.
Possibilità di riporre gli accessori sul contenitore
- Pratico alloggiamento per tutti gli accessori.
Robusto contenitore in plastica e serbatoio dell'acqua pulita antiurto
- Costruito per resistere
Specifiche
Dati tecnici
|Portata aria (l/s)
|70
|Aspirazione (mbar/kPa)
|210 / 21
|Potenza della pompa (W)
|max. 40
|Input turbina/pompa (W)
|max. 1400 / max. 40
|Larghezza di lavoro (mm)
|230
|Serbatoio acqua pulita (l)
|4
|Serbatoio acqua sporca (l)
|4
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|1
|Cavo di alimentazione (m)
|7,5
|Peso senza accessori (kg)
|8
|Peso con imballo (kg)
|10,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|441 x 386 x 480
|DN (mm)
|35
Scope of supply
- Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
- Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 230 mm
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 110 mm
- Bocchetta per pavimenti con aspirazione a umido e a secco: clip
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Filtro in schiuma
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Paracolpi
- Impugnatura comoda 3in1
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Vano accessori
Videos
Aree di applicazione
- Moquette
- Tappezzeria
- Materassi
- Superfici tessili
- Interni auto
Accessori
Detergenti
RICAMBI SE 4001 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.