Lavatappeti SE 4001 Plus

Il detergente per estrazione spray SE 4001 Limited Edition pulisce a fondo le superfici tessili. Ideale per chi soffre di allergie e famiglie con animali domestici.

Il detergente per estrazione spray SE 4001 Limited Edition contribuisce alla pulizia profonda delle fibre su aree tessili come tappeti, tappezzeria / mobili imbottiti, scale con rivestimenti tessili per pavimenti, materassi, arazzi e sedili per auto. L'acqua del rubinetto fresca e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 vengono spruzzati in profondità nelle aree tessili con pressione e aspirati nuovamente insieme allo sporco sciolto. La macchina per l'estrazione a spruzzo è perfetta, ad esempio, per chi soffre di allergie e famiglie con animali domestici. Grazie all'innovativa tecnologia degli ugelli, le aree pulite sono di nuovo percorribili il 50% più velocemente. L'ampio serbatoio dell'acqua dolce da 4 l rimovibile è resistente agli urti e trasparente e facilita il riempimento e lo svuotamento. L'acqua sporca di aspirazione si raccoglie nel contenitore. La maniglia di trasporto 3 in 1 consente di trasportare, aprire, chiudere e svuotare comodamente il contenitore. Il robusto contenitore in plastica offre la possibilità di riporre ordinatamente il cavo e gli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta con tecnologia Kärcher
Bocchetta con tecnologia Kärcher
Si risparmia il 50% del tempo nelle pulizie
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile
Facile da riempire e svuotare senza dover aprire il dispositivo. Contenitore antiurto e traslucido. Serbatoio dell'acqua pulita facile da fissare alla macchina.
Maniglia di trasporto 3 in 1
Maniglia di trasporto 3 in 1
Permette un comodo trasporto, così come l'apertura, la chiusura e lo svuotamento del contenitore.
Gancio portacavo
  • Vano portacavi.
Possibilità di riporre gli accessori sul contenitore
  • Pratico alloggiamento per tutti gli accessori.
Robusto contenitore in plastica e serbatoio dell'acqua pulita antiurto
  • Costruito per resistere
Specifiche

Dati tecnici

Portata aria (l/s) 70
Aspirazione (mbar/kPa) 210 / 21
Potenza della pompa (W) max. 40
Input turbina/pompa (W) max. 1400 / max. 40
Larghezza di lavoro (mm) 230
Serbatoio acqua pulita (l) 4
Serbatoio acqua sporca (l) 4
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 1
Cavo di alimentazione (m) 7,5
Peso senza accessori (kg) 8
Peso con imballo (kg) 10,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 441 x 386 x 480
DN (mm) 35

Scope of supply

  • Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
  • Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 230 mm
  • Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 110 mm
  • Bocchetta per pavimenti con aspirazione a umido e a secco: clip
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Filtro in schiuma
  • Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Paracolpi
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Vano accessori
Aree di applicazione
  • Moquette
  • Tappezzeria
  • Materassi
  • Superfici tessili
  • Interni auto
