Il detergente per estrazione spray SE 4001 Limited Edition contribuisce alla pulizia profonda delle fibre su aree tessili come tappeti, tappezzeria / mobili imbottiti, scale con rivestimenti tessili per pavimenti, materassi, arazzi e sedili per auto. L'acqua del rubinetto fresca e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 vengono spruzzati in profondità nelle aree tessili con pressione e aspirati nuovamente insieme allo sporco sciolto. La macchina per l'estrazione a spruzzo è perfetta, ad esempio, per chi soffre di allergie e famiglie con animali domestici. Grazie all'innovativa tecnologia degli ugelli, le aree pulite sono di nuovo percorribili il 50% più velocemente. L'ampio serbatoio dell'acqua dolce da 4 l rimovibile è resistente agli urti e trasparente e facilita il riempimento e lo svuotamento. L'acqua sporca di aspirazione si raccoglie nel contenitore. La maniglia di trasporto 3 in 1 consente di trasportare, aprire, chiudere e svuotare comodamente il contenitore. Il robusto contenitore in plastica offre la possibilità di riporre ordinatamente il cavo e gli accessori.