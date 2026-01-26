Lavatappeti SE 4002

SE 4.002 è adatta per igienizzare in profondità tutti i tipi di fibra. La soluzione detergente viene spruzzata in profondità e aspirata insieme allo sporco disciolto.

La macchina spruzzo estrazione SE 4.002 è adatta per igienizzare in profondità tutti i tipi di fibra. La soluzione detergente viene spruzzata in profondità e aspirata insieme allo sporco disciolto. Questo processo assicura la rimozione completa di grasso, sporco e odori ed è una soluzione ideale anche per chi soffre di allergie. Grazie alla potente aspirazione i tessuti si asciugano velocemente. Il capiente serbatoio può essere comodamente svitato, trasportato e svuotato grazie alla comoda maniglia. Il serbatoio per l'acqua pulita e il detergente è posto all'esterno della macchina ed è removibile.La bocchetta con tecnologia Kärcher permette di raccogliere tutte le particelle di acqua e sporco, lasciando il tessuto solo leggermente umido. Questa macchina può essere utilizzata anche come un normale aspiratore solidi-liquidi.

Caratteristiche e vantaggi
Si risparmia il 50% del tempo nelle pulizie
Facile da riempire e svuotare senza dover aprire il dispositivo. Contenitore antiurto e traslucido. Serbatoio dell'acqua pulita facile da fissare alla macchina.
Permette un comodo trasporto, così come l'apertura, la chiusura e lo svuotamento del contenitore.
Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato
  • Comodissimo
Gancio portacavo
  • Vano portacavi.
Possibilità di riporre gli accessori sul contenitore
  • Pratico alloggiamento per tutti gli accessori.
Robusto contenitore in plastica e serbatoio dell'acqua pulita antiurto
  • Costruito per resistere
Specifiche

Dati tecnici

Portata aria (l/s) 70
Aspirazione (mbar/kPa) 210 / 21
Potenza della pompa (W) max. 40
Input turbina/pompa (W) max. 1400 / max. 40
Larghezza di lavoro (mm) 230
Serbatoio acqua pulita (l) 4
Serbatoio acqua sporca (l) 4
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 1
Cavo di alimentazione (m) 7,5
Peso senza accessori (kg) 7,8
Peso con imballo (kg) 11,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 441 x 386 x 480
DN (mm) 35

Scope of supply

  • Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
  • Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 230 mm
  • Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 110 mm
  • Bocchetta per pavimenti con aspirazione a umido e a secco: clip
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Filtro in schiuma
  • Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Paracolpi
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Vano accessori
Lavatappeti SE 4002
Aree di applicazione
  • Moquette
  • Tappezzeria
  • Materassi
  • Superfici tessili
  • Interni auto
