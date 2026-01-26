La macchina spruzzo estrazione SE 4.002 è adatta per igienizzare in profondità tutti i tipi di fibra. La soluzione detergente viene spruzzata in profondità e aspirata insieme allo sporco disciolto. Questo processo assicura la rimozione completa di grasso, sporco e odori ed è una soluzione ideale anche per chi soffre di allergie. Grazie alla potente aspirazione i tessuti si asciugano velocemente. Il capiente serbatoio può essere comodamente svitato, trasportato e svuotato grazie alla comoda maniglia. Il serbatoio per l'acqua pulita e il detergente è posto all'esterno della macchina ed è removibile.La bocchetta con tecnologia Kärcher permette di raccogliere tutte le particelle di acqua e sporco, lasciando il tessuto solo leggermente umido. Questa macchina può essere utilizzata anche come un normale aspiratore solidi-liquidi.