KV 4 Car

LAVAVETRI VIBRANTE A BATTERIA

Vibrazioni positive! La tecnologia vibrante del nostro lavavetri KV 4 rende la pulizia ancora più accurata. Le superfici lisce vengono inumidite in un attimo e lo sporco viene sciolto senza fatica. L'aspiragocce conclude il lavoro aspirando l'acqua sporca, senza lasciare residui e aloni.

Scioglie lo sporco ostinato solo con le vibrazioni, senza strofinare!

Il complemento perfetto per l'aspiragocce

Pulizia senza striature in soli 2 passaggi

Pulizia

Grazie all'erogazione automatica dell'acqua, la superficie può essere pulita senza ulteriori spruzzi.

Aspirazione

L'aspiragocce completa il lavoro aspirando l'acqua sporca in eccesso, senza lasciare nemmeno una goccia. Fatto!

Vantaggio n°1

Erogazione automatica dell'acqua: l'inumidimento automatico del panno fa sì che le superfici circostanti non si bagnino. Mani e pavimenti rimangono asciutti. Inoltre, c'è un risparmio di tempo poichè non è più necessario spruzzare!

Vantaggio n°2

Funzione vibrante: la pulizia è supportata dalla tecnologia di vibrazione, che richiede meno sforzo da parte dell'utente. Gli strofinamenti non sono più necessari!

Un panno per ogni esigenza

Panni misti

I panni misti rendono il KV 4 uno strumento di pulizia universale per tutte le superfici lisce, non solo le finestre.

Panno morbido

Il panno morbido fa brillare le superfici delicate.

Panno abrasivo

Il panno abrasivo rimuove lo sporco ostinato su superfici robuste.

Panno per piastrelle

Il panno per le piastrelle assicura la pulizia fino alle fessure.

Vibrazioni positive? Semplicissimo!

Caratteristiche

Pulizia senza sforzo

Lo sporco si scioglie facilmente grazie alle vibrazioni e all'erogazione automatica dell'acqua.

Utilizzo intuitivo

Il pulsante destro avvia l'umidificazione, il sinistro le vibrazioni. È facilissimo!

Liberati dello sporco su tutte le superfici lisce

