Il lavavetri WV 1 Plus permette di pulire tutte le superfici lucide e specchiate come finestre, piastrelle, piani cottura o interni della doccia senza lasciare aloni e risparmiando tempo. L'intelligente combinazione dell'aspiragocce e dello spray con panno in microfibra per la pre-pulizia delle superfici garantisce risultati di pulizia efficienti. In confronto ai metodi di pulizia convenzionali, la pulizia delle superfici lisce risulta più facile e tre volte più veloce. La batteria e il design compatto garantiscono la massima versatilità e velocità delle operazioni di pulizia.