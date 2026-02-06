Lavavetri WV 1 Plus

Con il lavavetri WV 1 Plus e la bottiglia spray con il panno in microfibra, è possibile pulire le finestre senza sforzo e con un risparmio di tempo senza lasciare aloni.

Il lavavetri WV 1 Plus permette di pulire tutte le superfici lucide e specchiate come finestre, piastrelle, piani cottura o interni della doccia senza lasciare aloni e risparmiando tempo. L'intelligente combinazione dell'aspiragocce e dello spray con panno in microfibra per la pre-pulizia delle superfici garantisce risultati di pulizia efficienti. In confronto ai metodi di pulizia convenzionali, la pulizia delle superfici lisce risulta più facile e tre volte più veloce. La batteria e il design compatto garantiscono la massima versatilità e velocità delle operazioni di pulizia.

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri WV 1 Plus: Leggera
Leggera
Si siede comodamente e facilmente in mano senza fargli male.
Lavavetri WV 1 Plus: Compatto e maneggevole
Compatto e maneggevole
E' compatto e maneggevole e molto rapido quando si tratta di pulire superfici lisce.
Lavavetri WV 1 Plus: Display LED sempre sott'occhio
Display LED sempre sott'occhio
Il display LED indica il livello di carica della batteria.
Molteplici applicazioni
  • L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Tre volte più veloce
  • La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
  • Grazie all'aspirazione elettrica, le gocce d'acqua sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
  • Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
L'originale
  • Qualità originale Kärcher
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 250
Serbatoio acqua sporca (ml) 100
Autonomia (min) 25
Tempo di ricarica della batteria (min) 150
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 70
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso compresa batteria (kg) 0,5
Peso senza accessori (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
  • Flacone spray standard e panno in microfibra
  • Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml

Dotazione

  • Ugello di aspirazione
Lavavetri WV 1 Plus
Lavavetri WV 1 Plus
Videos
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 1 Plus

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.