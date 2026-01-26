Prestazioni che convincono: il lavavetri WV 4-4 Plus convince con una batteria intercambiabile per un'autonomia infinita senza interruzioni, un indicatore di stato della batteria a LED e la sua innovativa lama in silicone, che consente di pulire i vetri fino al bordo del pavimento. L'intelligente combinazione di flacone spray e panno in microfibra, nonché la funzione di aspirazione dell'aspirapolvere per vetri, garantiscono vetri scintillanti, senza striature e residui. Anche tutte le altre superfici lisce possono essere pulite facilmente. La pulizia dei vetri con l'aspirapolvere ergonomico per vetri a batteria Kärcher WV 4-4 Plus è particolarmente igienica, in quanto non entra in contatto diretto con l'acqua sporca quando il serbatoio viene svuotato e pulito. La batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 4 V non è inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 4 V.