Lavavetri WV 4-4 Plus
Pulizia senza aloni: il lavavetri con l'innovativa lama in silicone colpisce per la sua versatilità e la sua durata infinita. 4 V Kärcher Battery Power batteria e caricabatteria non inclusi.
Prestazioni che convincono: il lavavetri WV 4-4 Plus convince con una batteria intercambiabile per un'autonomia infinita senza interruzioni, un indicatore di stato della batteria a LED e la sua innovativa lama in silicone, che consente di pulire i vetri fino al bordo del pavimento. L'intelligente combinazione di flacone spray e panno in microfibra, nonché la funzione di aspirazione dell'aspirapolvere per vetri, garantiscono vetri scintillanti, senza striature e residui. Anche tutte le altre superfici lisce possono essere pulite facilmente. La pulizia dei vetri con l'aspirapolvere ergonomico per vetri a batteria Kärcher WV 4-4 Plus è particolarmente igienica, in quanto non entra in contatto diretto con l'acqua sporca quando il serbatoio viene svuotato e pulito. La batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 4 V non è inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 4 V.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibile disponibile come accessorio separatoMassima flessibilità e autonomia prolungata grazie alla batteria aggiuntiva. Lunga durata, sicura e potente grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Lama tergipavimento con tecnologia al silicio liquidoL'innovativo tergipavimento lungo rende la pulizia ancora più flessibile.
Indicatore LED di autonomia3 LED indicano lo stato di carica attuale del dispositivo.
Scarico rapido e igienico del serbatoio
- Svuota e pulisci facilmente il serbatoio dell'acqua sporca senza entrare in contatto con acqua o sporco.
Silenzioso
- Il funzionamento silenzioso di Window Vac rende il lavoro ancora più piacevole.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
Tre volte più veloce
- La pulizia dei vetri è tre volte più veloce con l'aspirapolvere per vetri alimentato a batteria.
Risultato senza gocce né aloni
- I fastidiosi gocciolamenti appartengono al passato grazie all'aspirazione elettrica dell'acqua.
Molteplici applicazioni
- Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria a 4 V
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|150
|Voltaggio (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacità della batteria (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 120 (2,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 40 (2,5 Ah)
|Colore
|Bianco
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
Dotazione
- Ugello di aspirazione
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
