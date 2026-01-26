Lavavetri WV 4-4 Plus

Pulizia senza aloni: il lavavetri con l'innovativa lama in silicone colpisce per la sua versatilità e la sua durata infinita. 4 V Kärcher Battery Power batteria e caricabatteria non inclusi.

Prestazioni che convincono: il lavavetri WV 4-4 Plus convince con una batteria intercambiabile per un'autonomia infinita senza interruzioni, un indicatore di stato della batteria a LED e la sua innovativa lama in silicone, che consente di pulire i vetri fino al bordo del pavimento. L'intelligente combinazione di flacone spray e panno in microfibra, nonché la funzione di aspirazione dell'aspirapolvere per vetri, garantiscono vetri scintillanti, senza striature e residui. Anche tutte le altre superfici lisce possono essere pulite facilmente. La pulizia dei vetri con l'aspirapolvere ergonomico per vetri a batteria Kärcher WV 4-4 Plus è particolarmente igienica, in quanto non entra in contatto diretto con l'acqua sporca quando il serbatoio viene svuotato e pulito. La batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 4 V non è inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 4 V.

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri WV 4-4 Plus: Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibile disponibile come accessorio separato
Massima flessibilità e autonomia prolungata grazie alla batteria aggiuntiva. Lunga durata, sicura e potente grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Lavavetri WV 4-4 Plus: Lama tergipavimento con tecnologia al silicio liquido
L'innovativo tergipavimento lungo rende la pulizia ancora più flessibile.
Lavavetri WV 4-4 Plus: Indicatore LED di autonomia
Indicatore LED di autonomia
3 LED indicano lo stato di carica attuale del dispositivo.
Scarico rapido e igienico del serbatoio
  • Svuota e pulisci facilmente il serbatoio dell'acqua sporca senza entrare in contatto con acqua o sporco.
Silenzioso
  • Il funzionamento silenzioso di Window Vac rende il lavoro ancora più piacevole.
L'originale
  • Qualità originale Kärcher
Tre volte più veloce
  • La pulizia dei vetri è tre volte più veloce con l'aspirapolvere per vetri alimentato a batteria.
Risultato senza gocce né aloni
  • I fastidiosi gocciolamenti appartengono al passato grazie all'aspirazione elettrica dell'acqua.
Molteplici applicazioni
  • Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria a 4 V
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 280
Serbatoio acqua sporca (ml) 150
Voltaggio (V) nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Capacità della batteria (Ah) 2,5
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 120 (2,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) circa. 40 (2,5 Ah)
Colore Bianco
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 133 x 281 x 311

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Flacone spray Extra e panno in microfibra
  • Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml

Dotazione

  • Ugello di aspirazione
Videos
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle
RICAMBI WV 4-4 Plus

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.