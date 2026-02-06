Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit
Caratteristiche e vantaggi
Include batteria di ricambio e stazione di ricaricaPulizia senza pause grazie alla batteria di ricambio.
Arriva anche ai bordi delle finestreIl distanziatore, regolabile, manualmente con la rotella, permette di arrivare ai bordi senza lasciare striature
Maniglia comoda con indicatore di livello batteriaL'impugnatura soft grip è particolarmente piacevole al tatto e rende l'aspiragocce molto più comodo da usare. I tre Led sopra l'interruttore on/Off indicano lo stato di carica della batteria
Bocchetta intercambiabile
- A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Silenzioso
- L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
3 volte più veloce
- Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce rispetto ai metodi convenzionali.
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
- Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco
Molteplici applicazioni
- L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.