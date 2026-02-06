Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit: Include batteria di ricambio e stazione di ricarica
Pulizia senza pause grazie alla batteria di ricambio.
Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit: Arriva anche ai bordi delle finestre
Il distanziatore, regolabile, manualmente con la rotella, permette di arrivare ai bordi senza lasciare striature
Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit: Maniglia comoda con indicatore di livello batteria
L'impugnatura soft grip è particolarmente piacevole al tatto e rende l'aspiragocce molto più comodo da usare. I tre Led sopra l'interruttore on/Off indicano lo stato di carica della batteria
Bocchetta intercambiabile
  • A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Silenzioso
  • L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
L'originale
  • Qualità originale Kärcher
3 volte più veloce
  • Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce rispetto ai metodi convenzionali.
Risultato senza gocce né aloni
  • Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
  • Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco
Molteplici applicazioni
  • L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Lavavetri WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Finestre a reticolo
  • Superfici lisce
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle
