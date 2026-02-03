Con l'aspiragocce a batteria la pulizia di vetri, finestre e superfici lisce diventa un gioco da ragazzi, risparmiando tempo e fatica! In questa edizione speciale il WV 6 comprende lame aggiuntive di tre colori diversi, perfette per differenziarne l'uso. Kärcher ha migliorato ulteriormente l'originale Window Vac sviluppando un modello ancora più flessibile, caratterizzato da un'innovativa tecnologia con labbra in gomma e una durata maggiore della batteria: aspiragocce WV 6 Plus. La nuova bocchetta di aspirazione più lunga consente di rimuovere il fluido in eccesso da intere superfici con una sola carica. La durata extra della batteria di 100 minuti consente di lavorare ancora più a lungo. È possibile pianificare la pulizia in modo preciso grazie al display che indica i minuti di funzionamento residui. In una prima fase utilizza il flacone spray + panno in microfibra, per una pulizia accurata. Poi, rimuovi i residui di acqua sporca fino all'ultima goccia, passando l'aspiragocce sulle superfici appena pulite! Maneggevole ed ergonomico, cosente una pulizia delle finestre (e non solo) particolarmente igienica, perché non c'è contatto diretto con l'acqua sporca.