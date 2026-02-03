Lavavetri WV 6 Multifunzione
Pulizia fino all'ultima goccia, senza striature! Con una tecnologia innovativa e tre lame aggiuntive di colori diversi, l'aspiragocce WV 6 Plus è ideale per le superfici in vetro e lisce.
Con l'aspiragocce a batteria la pulizia di vetri, finestre e superfici lisce diventa un gioco da ragazzi, risparmiando tempo e fatica! In questa edizione speciale il WV 6 comprende lame aggiuntive di tre colori diversi, perfette per differenziarne l'uso. Kärcher ha migliorato ulteriormente l'originale Window Vac sviluppando un modello ancora più flessibile, caratterizzato da un'innovativa tecnologia con labbra in gomma e una durata maggiore della batteria: aspiragocce WV 6 Plus. La nuova bocchetta di aspirazione più lunga consente di rimuovere il fluido in eccesso da intere superfici con una sola carica. La durata extra della batteria di 100 minuti consente di lavorare ancora più a lungo. È possibile pianificare la pulizia in modo preciso grazie al display che indica i minuti di funzionamento residui. In una prima fase utilizza il flacone spray + panno in microfibra, per una pulizia accurata. Poi, rimuovi i residui di acqua sporca fino all'ultima goccia, passando l'aspiragocce sulle superfici appena pulite! Maneggevole ed ergonomico, cosente una pulizia delle finestre (e non solo) particolarmente igienica, perché non c'è contatto diretto con l'acqua sporca.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia delle lame migliorata
- L'innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile, ideale per le applicazioni bordo pavimento
Durata extra lunga della batteria
- La durata extra di 100 minuti della batteria di Window Vac consente una pulizia ininterrotta
Scarico rapido e igienico del serbatoio
- Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
Design accattivante
- Per differenziarne l'uso: incluse 3 lame del tergivetro di diversi colori.
Silenzioso
- L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
Display con i minuti residui della batteria
- Il display di carica della batteria indica i minuti residui. La pulizia può essere pianificata più facilmente.
Labbra rimovibili
- Le labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice dall'ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo.
Tre volte più veloce
- La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Molteplici applicazioni
- Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|150
|Autonomia (min)
|100
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|170
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 300
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso compresa batteria (kg)
|0,8
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie rapido (1 pz.)
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione, grande: 3 x
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
