Solo i nostri prodotti più innovativi e performanti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo lavavetri WV 7 Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il migliore della sua categoria ed è il nostro nuovo punto di riferimento nel lavaggio delle superfici di vetro, specchiate e lucide. Il suo design elegante, ridotto all'essenziale, rende la pulizia ancora più comoda e semplice. Grazie a funzioni esclusive come il supporto dell'app per l'avvio iniziale, i suggerimenti per la pulizia e la lama tergivetro migliorata, è ancora più facile restituire alle finestre e a tutte le superfici lisce il loro fattore WOW.