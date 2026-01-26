Lavavetri WV 7 Signature Line
Il lavavetri a batteria WV 7 Signature Line è dotato di un innovativo labbro di aspirazione per un utilizzo confortevole ed efficiente. Con flacone spray, due panni e un detergente.
Solo i nostri prodotti più innovativi e performanti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo lavavetri WV 7 Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il migliore della sua categoria ed è il nostro nuovo punto di riferimento nel lavaggio delle superfici di vetro, specchiate e lucide. Il suo design elegante, ridotto all'essenziale, rende la pulizia ancora più comoda e semplice. Grazie a funzioni esclusive come il supporto dell'app per l'avvio iniziale, i suggerimenti per la pulizia e la lama tergivetro migliorata, è ancora più facile restituire alle finestre e a tutte le superfici lisce il loro fattore WOW.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea Signature
- La firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Esclusivo contenitore
- Per riporre in modo pratico il lavavetri assemblato, compresi gli accessori.
Tecnologia delle lame migliorata
- L'innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile, ideale per le applicazioni bordo pavimento
Display con i minuti residui della batteria
- La durata extra di 100 minuti della batteria di Window Vac consente una pulizia ininterrotta
Design ergonomico
- Compatto e leggero, con impugnatura ergonomica per il massimo comfort.
Labbra rimovibili
- Le labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice dall'ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo.
Scarico rapido e igienico del serbatoio
- Il serbatoio acqua sporca si svuota facilmente senza mai entrare in contatto con lo sporco.
Tre volte più veloce
- La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Molteplici applicazioni
- Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|150
|Autonomia (min)
|100
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|170
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 300
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie rapido (1 pz.)
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione stretta
- Panno in microfibra abrasivo per esterno: 1 x
- Raschietto
Dotazione
- Ugello di aspirazione
Videos
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 7 Signature Line
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.