Il lavavetri a batteria WV 7 Signature Line è dotato di un innovativo labbro di aspirazione per un utilizzo confortevole ed efficiente. Con flacone spray, due panni e un detergente.

Solo i nostri prodotti più innovativi e performanti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Il nuovo lavavetri WV 7 Signature Line è riconoscibile a colpo d'occhio come il migliore della sua categoria ed è il nostro nuovo punto di riferimento nel lavaggio delle superfici di vetro, specchiate e lucide. Il suo design elegante, ridotto all'essenziale, rende la pulizia ancora più comoda e semplice. Grazie a funzioni esclusive come il supporto dell'app per l'avvio iniziale, i suggerimenti per la pulizia e la lama tergivetro migliorata, è ancora più facile restituire alle finestre e a tutte le superfici lisce il loro fattore WOW.

Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea Signature
  • La firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Esclusivo contenitore
  • Per riporre in modo pratico il lavavetri assemblato, compresi gli accessori.
Tecnologia delle lame migliorata
  • L'innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile, ideale per le applicazioni bordo pavimento
Display con i minuti residui della batteria
  • La durata extra di 100 minuti della batteria di Window Vac consente una pulizia ininterrotta
Design ergonomico
  • Compatto e leggero, con impugnatura ergonomica per il massimo comfort.
Labbra rimovibili
  • Le labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice dall'ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo.
Scarico rapido e igienico del serbatoio
  • Il serbatoio acqua sporca si svuota facilmente senza mai entrare in contatto con lo sporco.
Tre volte più veloce
  • La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
  • Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Molteplici applicazioni
  • Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 280
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm) 170
Serbatoio acqua sporca (ml) 150
Autonomia (min) 100
Tempo di ricarica della batteria (min) 170
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 300
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 0,8
Peso con imballo (kg) 2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Caricabatterie: Caricabatterie rapido (1 pz.)
  • Flacone spray Extra e panno in microfibra
  • Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
  • Bocchetta di aspirazione stretta
  • Panno in microfibra abrasivo per esterno: 1 x
  • Raschietto

Dotazione

  • Ugello di aspirazione
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle
