Elettropompa sommersa per acque scure SP 11.000 Dirt

Pompare in modo affidabile acqua con una capacità di pompaggio fino a 11.000 l/h: con la pompa per acqua sporca compatta e robusta SP 11.000 Dirt incl. interruttore a galleggiante.

Con una capacità di pompaggio fino a 11.000 litri all'ora, la pompa sommersa SP 11.000 Dirt non è un problema per pompare rapidamente acqua da serbatoi d'acqua e laghetti da giardino. Pompa in modo affidabile acqua pulita e sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Come opzione è disponibile anche un prefiltro per proteggere la girante della pompa in caso di particelle di sporco ancora più grandi. La pompa sommersa per acque sporche è inoltre dotata di un interruttore a galleggiante che accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. L'interruttore a galleggiante può essere fissato in modo che la pompa possa essere utilizzata anche a un livello dell'acqua basso, fino a una profondità residua dell'acqua di 25 mm. Ulteriori extra: la robusta guarnizione ad anello scorrevole per una durata extra lunga, una possibile estensione della garanzia a cinque anni e la filettatura di collegamento Quick Connect per collegare rapidamente tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque scure SP 11.000 Dirt: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque scure SP 11.000 Dirt: Interruttore a galleggiante
Interruttore a galleggiante
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Elettropompa sommersa per acque scure SP 11.000 Dirt: Quick Connect: raccordo rapido
Quick Connect: raccordo rapido
Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
  • Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
  • Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 400
Portata, max. (l/h) < 11000
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 7
Pressione (bar) max. 0,7
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 20
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 25
residuo acqua (mm) 25
Attacco filettato G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,4
Peso con imballo (kg) 5,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Interruttore a galleggiante
  • In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
  • Anello di tenuta in ceramica
Elettropompa sommersa per acque scure SP 11.000 Dirt
Aree di applicazione
  • Da utilizzare in caso di allagamento
  • Per svuotare laghetti e pozzi
Accessori
