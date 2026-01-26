Con una capacità di pompaggio fino a 11.000 litri all'ora, la pompa sommersa SP 11.000 Dirt non è un problema per pompare rapidamente acqua da serbatoi d'acqua e laghetti da giardino. Pompa in modo affidabile acqua pulita e sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Come opzione è disponibile anche un prefiltro per proteggere la girante della pompa in caso di particelle di sporco ancora più grandi. La pompa sommersa per acque sporche è inoltre dotata di un interruttore a galleggiante che accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. L'interruttore a galleggiante può essere fissato in modo che la pompa possa essere utilizzata anche a un livello dell'acqua basso, fino a una profondità residua dell'acqua di 25 mm. Ulteriori extra: la robusta guarnizione ad anello scorrevole per una durata extra lunga, una possibile estensione della garanzia a cinque anni e la filettatura di collegamento Quick Connect per collegare rapidamente tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".