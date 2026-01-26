I maggiori volumi d'acqua sono la loro specialità: la pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt con una portata massima di 16.000 l/h pompa in modo affidabile acqua sporca con particelle di sporco fino a 20 mm, ad esempio da laghetti da giardino o scantinati allagati. In caso di sporco pesante, un prefiltro opzionale protegge dai blocchi. La guarnizione ad anello scorrevole nota dalla gamma Professional è installata per una maggiore durata. La pompa sommersa dispone di un interruttore a galleggiante per l'attivazione e la disattivazione automatica. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. In modalità manuale può persino pompare fino a un livello di acqua residua di 25 mm. E la filettatura di collegamento Quick Connect consente il collegamento rapido e semplice di tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".