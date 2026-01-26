Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt

Pompare e trasferire rapidamente l'acqua sporca con una capacità di pompaggio fino a 16.000 l/h: con la robusta pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt incl. interruttore a galleggiante r

I maggiori volumi d'acqua sono la loro specialità: la pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt con una portata massima di 16.000 l/h pompa in modo affidabile acqua sporca con particelle di sporco fino a 20 mm, ad esempio da laghetti da giardino o scantinati allagati. In caso di sporco pesante, un prefiltro opzionale protegge dai blocchi. La guarnizione ad anello scorrevole nota dalla gamma Professional è installata per una maggiore durata. La pompa sommersa dispone di un interruttore a galleggiante per l'attivazione e la disattivazione automatica. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. In modalità manuale può persino pompare fino a un livello di acqua residua di 25 mm. E la filettatura di collegamento Quick Connect consente il collegamento rapido e semplice di tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt: L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt: Quick Connect: raccordo rapido
Quick Connect: raccordo rapido
Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
  • Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
  • Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 550
Portata, max. (l/h) < 16000
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 8
Pressione (bar) max. 0,8
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 20
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 25
residuo acqua (mm) 25
Attacco filettato G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 5,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Interruttore galleggiante regolabile in altezza
  • In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
  • Anello di tenuta in ceramica
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt
Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt
Videos
Aree di applicazione
  • Per svuotare laghetti e pozzi
  • Da utilizzare in caso di allagamento
Accessori
RICAMBI SP 16.000 Dirt

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.