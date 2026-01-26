Elettropompa sommersa per acque scure SP 16.000 Dirt
Pompare e trasferire rapidamente l'acqua sporca con una capacità di pompaggio fino a 16.000 l/h: con la robusta pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt incl. interruttore a galleggiante r
I maggiori volumi d'acqua sono la loro specialità: la pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt con una portata massima di 16.000 l/h pompa in modo affidabile acqua sporca con particelle di sporco fino a 20 mm, ad esempio da laghetti da giardino o scantinati allagati. In caso di sporco pesante, un prefiltro opzionale protegge dai blocchi. La guarnizione ad anello scorrevole nota dalla gamma Professional è installata per una maggiore durata. La pompa sommersa dispone di un interruttore a galleggiante per l'attivazione e la disattivazione automatica. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. In modalità manuale può persino pompare fino a un livello di acqua residua di 25 mm. E la filettatura di collegamento Quick Connect consente il collegamento rapido e semplice di tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezzaL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapidoFilettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|550
|Portata, max. (l/h)
|< 16000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|8
|Pressione (bar)
|max. 0,8
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 20
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|25
|residuo acqua (mm)
|25
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|5,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore galleggiante regolabile in altezza
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
- Anello di tenuta in ceramica
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
Accessori
RICAMBI SP 16.000 Dirt
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.