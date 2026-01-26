Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 16.000 Dual
Pompe fino a 16.000 l/h di acqua pulita e sporca: la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual con funzione 2 in 1 per acqua sporca, pescante piatto da 1 mm e interruttore a galleggiante
Grazie alla funzione 2 in 1, la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual può essere utilizzata sia per acqua pulita che per acqua sporca e pompa in modo affidabile acqua sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Inoltre, il cestello del filtro variabile può essere commutato molto rapidamente dall'impostazione dell'acqua sporca alla raccolta piatta per risultati di asciugatura fino a 1 mm. Con una capacità massima di 16.000 l/h, la SP 16.000 Dual è perfetta per pompare acqua da scantinati allagati, laghetti da giardino e piscine. La guarnizione ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional - assicura che la pompa abbia una durata particolarmente lunga. Può essere acceso e spento automaticamente tramite un interruttore a galleggiante. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. I tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2" possono essere collegati in modo rapido e semplice tramite le filettature di collegamento Quick Connect.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Funzione 2 in 1Per acque sporche e aspirazione piatta fino a 1mm Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezzaL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapido
- Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|550
|Portata, max. (l/h)
|< 16000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|9
|Pressione (bar)
|max. 0,9
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 20
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|1
|residuo acqua (mm)
|1
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|5,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Funzione 2 in 1
- Interruttore galleggiante regolabile in altezza
- Anello di tenuta in ceramica
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per svuotare le piscine
Accessori
RICAMBI SP 16.000 Dual
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.