Grazie alla funzione 2 in 1, la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual può essere utilizzata sia per acqua pulita che per acqua sporca e pompa in modo affidabile acqua sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Inoltre, il cestello del filtro variabile può essere commutato molto rapidamente dall'impostazione dell'acqua sporca alla raccolta piatta per risultati di asciugatura fino a 1 mm. Con una capacità massima di 16.000 l/h, la SP 16.000 Dual è perfetta per pompare acqua da scantinati allagati, laghetti da giardino e piscine. La guarnizione ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional - assicura che la pompa abbia una durata particolarmente lunga. Può essere acceso e spento automaticamente tramite un interruttore a galleggiante. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. I tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2" possono essere collegati in modo rapido e semplice tramite le filettature di collegamento Quick Connect.