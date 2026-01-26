Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 16.000 Dual

Pompe fino a 16.000 l/h di acqua pulita e sporca: la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual con funzione 2 in 1 per acqua sporca, pescante piatto da 1 mm e interruttore a galleggiante

Grazie alla funzione 2 in 1, la robusta pompa sommersa SP 16.000 Dual può essere utilizzata sia per acqua pulita che per acqua sporca e pompa in modo affidabile acqua sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Inoltre, il cestello del filtro variabile può essere commutato molto rapidamente dall'impostazione dell'acqua sporca alla raccolta piatta per risultati di asciugatura fino a 1 mm. Con una capacità massima di 16.000 l/h, la SP 16.000 Dual è perfetta per pompare acqua da scantinati allagati, laghetti da giardino e piscine. La guarnizione ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional - assicura che la pompa abbia una durata particolarmente lunga. Può essere acceso e spento automaticamente tramite un interruttore a galleggiante. Il galleggiante è inoltre fissato a una guida e può essere regolato verticalmente per il pompaggio a basso livello. I tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2" possono essere collegati in modo rapido e semplice tramite le filettature di collegamento Quick Connect.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 16.000 Dual: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 16.000 Dual: Funzione 2 in 1
Funzione 2 in 1
Per acque sporche e aspirazione piatta fino a 1mm Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 16.000 Dual: L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapido
  • Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
  • Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 550
Portata, max. (l/h) < 16000
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 9
Pressione (bar) max. 0,9
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 20
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 1
residuo acqua (mm) 1
Attacco filettato G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 5
Peso con imballo (kg) 5,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 237 x 241 x 279

Scope of supply

  • Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Funzione 2 in 1
  • Interruttore galleggiante regolabile in altezza
  • Anello di tenuta in ceramica
  • In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Videos
Aree di applicazione
  • Per svuotare laghetti e pozzi
  • Da utilizzare in caso di allagamento
  • Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
  • Per svuotare le piscine
Accessori
RICAMBI SP 16.000 Dual

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.