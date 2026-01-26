Elettropompa sommersa per acque chiare SP 17.000 Flat Level Sensor
Perfetto per max. 17.000 litri di acqua pulita: la potente pompa sommersa SP 17.000 Flat Level Sensor con pescante piatto da 1 mm, sensore di livello e interruttore automatico/manuale.
La più potente pompa sommergibile per acque chiare di Kärcher pompa fino a 17.000 litri di acqua da limpida a leggermente contaminata all'ora ed è quindi perfetta per piscine, pozzi di drenaggio e danni causati dall'acqua nell'edificio. L'uso del prefiltro in acciaio inossidabile incluso nella fornitura è consigliato per la contaminazione più pesante e per proteggere la girante della pompa. Il robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e la guarnizione ad anello scorrevole rendono la pompa particolarmente resistente. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. La pompa sommersa ad aspirazione piatta è dotata di un sensore di livello a regolazione continua, che avvia la pompa immediatamente al contatto con l'acqua. Il sensore di livello piatto SP 17.000 dispone inoltre di piedini di supporto pieghevoli, per cui la pompa sommersa si avvia a un livello dell'acqua di 7 mm. Con l'interruttore è possibile impostare la pompa sul funzionamento continuo in modalità Manuale. Pompa in modo affidabile l'acqua fino a un livello residuo di 1 millimetro, sia durante il funzionamento continuo che in modalità automatica, quando il sensore di livello è impostato di conseguenza.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Sensore di livelloL'accensione e lo spegnimento dell'elettropompa è regolabile e variabile a seconda delle necessità
Quick Connect: raccordo rapidoRaccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"
Piedini pieghevoli
- Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta
Ventilazione automatica
- In modalità manuale, l'elettropompa inizia a lavorare quando l'acqua è a 7 cm di livello.
Impugnatura per il trasporto
- Si può passare dalla modalità di lavoro automatica a quella manuale
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro in acciaio inox facile da montare
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|550
|Portata, max. (l/h)
|< 17000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|9
|Pressione (bar)
|max. 0,9
|Livello minimo di aspirazione in piano (mm)
|1
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 5
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Dopo il tempo di esecuzione (s)
|15
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|1
|residuo acqua (mm)
|1
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Peso senza accessori (kg)
|6
|Peso con imballo (kg)
|7,3
Scope of supply
- Filtro principale estraibile in acciaio
- Raccordo tubo: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' incl. valvola di non ritorno
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore sull'elettropompa
- Interruttore per aspirazione in piano
- Sensore di livello: definizione del livello di aspirazione costante
- Anello di tenuta in ceramica
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Videos
Aree di applicazione
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per svuotare le piscine
- Da montare nelle condutture di scarico
Accessori
RICAMBI SP 17.000 Flat Level Sensor
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.