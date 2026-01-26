La più potente pompa sommergibile per acque chiare di Kärcher pompa fino a 17.000 litri di acqua da limpida a leggermente contaminata all'ora ed è quindi perfetta per piscine, pozzi di drenaggio e danni causati dall'acqua nell'edificio. L'uso del prefiltro in acciaio inossidabile incluso nella fornitura è consigliato per la contaminazione più pesante e per proteggere la girante della pompa. Il robusto alloggiamento in acciaio inossidabile e la guarnizione ad anello scorrevole rendono la pompa particolarmente resistente. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. La pompa sommersa ad aspirazione piatta è dotata di un sensore di livello a regolazione continua, che avvia la pompa immediatamente al contatto con l'acqua. Il sensore di livello piatto SP 17.000 dispone inoltre di piedini di supporto pieghevoli, per cui la pompa sommersa si avvia a un livello dell'acqua di 7 mm. Con l'interruttore è possibile impostare la pompa sul funzionamento continuo in modalità Manuale. Pompa in modo affidabile l'acqua fino a un livello residuo di 1 millimetro, sia durante il funzionamento continuo che in modalità automatica, quando il sensore di livello è impostato di conseguenza.