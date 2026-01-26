Elettropompa sommersa per acque scure SP 22.000 Dirt
22.000 l/h, robusta e affidabile: la pompa sommersa per acque sporche SP 22.000 Dirt con prefiltro integrato e interruttore a galleggiante regolabile in altezza.
La SP 22.000 Dirt è la più potente pompa sommergibile per acque sporche di Kärcher. Con un massimo di 22.000 l/h, è perfetto per lavori di drenaggio particolarmente impegnativi come in grandi laghetti da giardino, scantinati allagati o fosse di costruzione. Le pompe possono gestire particelle di sporco fino a 30 mm. Se le particelle di sporco più grandi minacciano di causare un blocco, il prefiltro integrato in acciaio inossidabile può essere abbassato per proteggere la girante della pompa. La guarnizione ad anello scorrevole utilizzata anche nella gamma Professional garantisce una durata extra lunga. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. L'interruttore a galleggiante consente altre funzioni pratiche: accende e spegne automaticamente la pompa a seconda del livello dell'acqua, impedisce il funzionamento a secco e la sua altezza può essere regolata. Può anche essere fissato in modo che la pompa sommersa pompi fino a una profondità di 35 mm durante il funzionamento continuo. La filettatura di collegamento Quick Connect consente anche il collegamento rapido e semplice di tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezzaL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapidoRaccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 30mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro in acciaio inox integrato.
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|750
|Portata, max. (l/h)
|< 22000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|8
|Pressione (bar)
|max. 0,8
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 30
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|35
|residuo acqua (mm)
|35
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,5
|Peso con imballo (kg)
|7,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Raccordo tubo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore galleggiante regolabile in altezza
- Prefiltro in acciaio inox integrato
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
- Anello di tenuta in ceramica
Videos
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Per svuotare gli scavi delle fondamenta dei palazzi fino a 100 metri cubi
Accessori
RICAMBI SP 22.000 Dirt
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.