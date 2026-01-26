La SP 22.000 Dirt è la più potente pompa sommergibile per acque sporche di Kärcher. Con un massimo di 22.000 l/h, è perfetto per lavori di drenaggio particolarmente impegnativi come in grandi laghetti da giardino, scantinati allagati o fosse di costruzione. Le pompe possono gestire particelle di sporco fino a 30 mm. Se le particelle di sporco più grandi minacciano di causare un blocco, il prefiltro integrato in acciaio inossidabile può essere abbassato per proteggere la girante della pompa. La guarnizione ad anello scorrevole utilizzata anche nella gamma Professional garantisce una durata extra lunga. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. L'interruttore a galleggiante consente altre funzioni pratiche: accende e spegne automaticamente la pompa a seconda del livello dell'acqua, impedisce il funzionamento a secco e la sua altezza può essere regolata. Può anche essere fissato in modo che la pompa sommersa pompi fino a una profondità di 35 mm durante il funzionamento continuo. La filettatura di collegamento Quick Connect consente anche il collegamento rapido e semplice di tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2".