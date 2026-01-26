Elettropompa sommersa per acque scure SP 22.000 Dirt Level Sensor
Con sensore di livello e prefiltro integrato: la pompa sommersa per acque sporche SP 22.000 Dirt Level Sensor riesce a pompare acqua sporca fino a 22.000 l/h.
Un sensore di livello regolabile individualmente avvia immediatamente la pompa per acqua sporca SP 22.000 Dirt Level Sensor al contatto con l'acqua. Se il livello dell'acqua scende nuovamente al di sotto del sensore di livello, la pompa si arresta automaticamente dopo 15 secondi. La pompa sommersa estremamente potente è ideale per drenare, ad esempio, grandi laghetti da giardino, scantinati allagati o fosse di costruzione, poiché può pompare in modo affidabile acqua sporca (particelle di sporco fino a 30 mm) con una portata fino a 22.000 l/h . Con acqua ancora più sporca, il prefiltro estraibile in acciaio inossidabile integrato serve a proteggere dagli intasamenti. La pompa sommersa può anche essere commutata al funzionamento continuo tramite l'interruttore automatico/manuale. Può pompare in modo affidabile l'acqua fino a un livello residuo di 35 millimetri, sia in funzionamento continuo che in modalità automatica, quando il sensore di livello è impostato di conseguenza.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Sensore di livelloL'accensione e lo spegnimento dell'elettropompa è regolabile e variabile a seconda delle necessità
Quick Connect: raccordo rapidoRaccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 30mm di grandezza
Impugnatura per il trasporto
- Per passare dalla modalità automatica a quella manuale.
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro in acciaio inox integrato.
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|750
|Portata, max. (l/h)
|< 22000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|8
|Pressione (bar)
|max. 0,8
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 30
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Dopo il tempo di esecuzione (s)
|15
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|35
|residuo acqua (mm)
|35
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,7
|Peso con imballo (kg)
|7,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Raccordo tubo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore sull'elettropompa
- Sensore di livello: definizione del livello di aspirazione costante
- Prefiltro in acciaio inox integrato
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
- Anello di tenuta in ceramica
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Per svuotare gli scavi delle fondamenta dei palazzi fino a 100 metri cubi
