Un sensore di livello regolabile individualmente avvia immediatamente la pompa per acqua sporca SP 22.000 Dirt Level Sensor al contatto con l'acqua. Se il livello dell'acqua scende nuovamente al di sotto del sensore di livello, la pompa si arresta automaticamente dopo 15 secondi. La pompa sommersa estremamente potente è ideale per drenare, ad esempio, grandi laghetti da giardino, scantinati allagati o fosse di costruzione, poiché può pompare in modo affidabile acqua sporca (particelle di sporco fino a 30 mm) con una portata fino a 22.000 l/h . Con acqua ancora più sporca, il prefiltro estraibile in acciaio inossidabile integrato serve a proteggere dagli intasamenti. La pompa sommersa può anche essere commutata al funzionamento continuo tramite l'interruttore automatico/manuale. Può pompare in modo affidabile l'acqua fino a un livello residuo di 35 millimetri, sia in funzionamento continuo che in modalità automatica, quando il sensore di livello è impostato di conseguenza.