Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual
La SP 5 Dual è la prima elettropompa sommersa per acqua scure ed acque chiare, fino a 9.500 l/h. Aspira fino ad 1 mm da terra ed è dotata di galleggiante regolabile.
L'elettropompa sommersa SP 5 Dual ha la doppia funzione: adatta sia per acque scure con particelle di sporco grossolane (fino a 20mm) sia per acque chiare, con una portata massima di 9500 l/h. E' pensata per porre rimedio ad allagamenti nelle cantine o per svuotare laghetti e piscine. L'anello di tenuta in ceramica garantisce una maggiore affidabilità ed una maggiore durata del motore. L'elettropompa si aziona quando l'acqua raggiunge l'altezza a cui è impostato il galleggiante e si spegne quando, invece, l'acqua scende sotto quel livello. Grazie ai raccordi rapidi Quick Connect agganciare il tubo da 1 1/4" è facile e veloce.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Funzione 2 in 1Per acque sporche e aspirazione piatta fino a 1mm Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezzaL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapido
- Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|500
|Portata, max. (l/h)
|< 9500
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|7
|Pressione (bar)
|max. 0,7
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 20
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|1
|residuo acqua (mm)
|1
|Attacco filettato
|G1
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|5,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Raccordo tubo: 1 1/4''
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Funzione 2 in 1
- Interruttore galleggiante regolabile in altezza
- Anello di tenuta in ceramica
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per svuotare le piscine
