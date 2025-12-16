Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual

La SP 5 Dual è la prima elettropompa sommersa per acqua scure ed acque chiare, fino a 9.500 l/h. Aspira fino ad 1 mm da terra ed è dotata di galleggiante regolabile.

L'elettropompa sommersa SP 5 Dual ha la doppia funzione: adatta sia per acque scure con particelle di sporco grossolane (fino a 20mm) sia per acque chiare, con una portata massima di 9500 l/h. E' pensata per porre rimedio ad allagamenti nelle cantine o per svuotare laghetti e piscine. L'anello di tenuta in ceramica garantisce una maggiore affidabilità ed una maggiore durata del motore. L'elettropompa si aziona quando l'acqua raggiunge l'altezza a cui è impostato il galleggiante e si spegne quando, invece, l'acqua scende sotto quel livello. Grazie ai raccordi rapidi Quick Connect agganciare il tubo da 1 1/4" è facile e veloce.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual: Funzione 2 in 1
Funzione 2 in 1
Per acque sporche e aspirazione piatta fino a 1mm Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual: L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapido
  • Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.
Per acque scure
  • Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 500
Portata, max. (l/h) < 9500
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 7
Pressione (bar) max. 0,7
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 20
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 1
residuo acqua (mm) 1
Attacco filettato G1
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 5,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 237 x 241 x 279

Scope of supply

  • Raccordo tubo: 1 1/4''

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Funzione 2 in 1
  • Interruttore galleggiante regolabile in altezza
  • Anello di tenuta in ceramica
  • In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual
Elettropompa sommersa per acque chiare e scure SP 5 Dual
Videos
Aree di applicazione
  • Per svuotare laghetti e pozzi
  • Da utilizzare in caso di allagamento
  • Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
  • Per svuotare le piscine
Accessori
RICAMBI SP 5 Dual

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.