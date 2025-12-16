L'elettropompa sommersa SP 5 Dual ha la doppia funzione: adatta sia per acque scure con particelle di sporco grossolane (fino a 20mm) sia per acque chiare, con una portata massima di 9500 l/h. E' pensata per porre rimedio ad allagamenti nelle cantine o per svuotare laghetti e piscine. L'anello di tenuta in ceramica garantisce una maggiore affidabilità ed una maggiore durata del motore. L'elettropompa si aziona quando l'acqua raggiunge l'altezza a cui è impostato il galleggiante e si spegne quando, invece, l'acqua scende sotto quel livello. Grazie ai raccordi rapidi Quick Connect agganciare il tubo da 1 1/4" è facile e veloce.