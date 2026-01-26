La pompa sommersa ad aspirazione piatta SP 9.000 Flat aiuta in modo affidabile a pompare acqua limpida o leggermente sporca contenente particelle di sporco fino a una dimensione di 5 millimetri. Con un massimo di 9.000 l/h, è ideale per drenare piccole piscine o seminterrati che sono stati allagati da infiltrazioni di acque sotterranee o perdite di lavatrici. Una robusta tenuta ad anello scorrevole rende la pompa estremamente duratura. Come opzione è disponibile un'estensione di garanzia di cinque anni. Un interruttore a galleggiante accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco per il fissaggio del galleggiante, può essere mantenuto in funzionamento continuo anche a basso livello dell'acqua. L'SP 9.000 Flat è inoltre dotato di piedini di appoggio pieghevoli che consentono una maggiore capacità quando è aperto. Quando si ripiegano i piedini di supporto, la pompa sommergibile per acque chiare si avvia a un livello dell'acqua di appena 7 millimetri e pompa continuamente fino a quando il livello dell'acqua non scende a 1 millimetro.