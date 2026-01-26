Elettropompa sommersa per acque chiare SP 9.000 Flat
Gestisce fino a 9.000 l/h e pompa fino a un livello di 1 mm asciutto: la pompa sommersa ad aspirazione piatta SP 9.000 Flat è la pompa entry-level compatta per acque da chiare a leggermente sporche.
La pompa sommersa ad aspirazione piatta SP 9.000 Flat aiuta in modo affidabile a pompare acqua limpida o leggermente sporca contenente particelle di sporco fino a una dimensione di 5 millimetri. Con un massimo di 9.000 l/h, è ideale per drenare piccole piscine o seminterrati che sono stati allagati da infiltrazioni di acque sotterranee o perdite di lavatrici. Una robusta tenuta ad anello scorrevole rende la pompa estremamente duratura. Come opzione è disponibile un'estensione di garanzia di cinque anni. Un interruttore a galleggiante accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco per il fissaggio del galleggiante, può essere mantenuto in funzionamento continuo anche a basso livello dell'acqua. L'SP 9.000 Flat è inoltre dotato di piedini di appoggio pieghevoli che consentono una maggiore capacità quando è aperto. Quando si ripiegano i piedini di supporto, la pompa sommergibile per acque chiare si avvia a un livello dell'acqua di appena 7 millimetri e pompa continuamente fino a quando il livello dell'acqua non scende a 1 millimetro.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Interruttore a galleggianteL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapidoFilettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Piedini pieghevoli
- Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta
Ventilazione automatica
- Lavora in manuale da un livello d'acqua di 7mm
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|280
|Portata, max. (l/h)
|< 9000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|6
|Pressione (bar)
|max. 0,6
|Livello minimo di aspirazione in piano (mm)
|1
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 5
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|1
|residuo acqua (mm)
|1
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Peso senza accessori (kg)
|3,7
|Peso con imballo (kg)
|4,5
Scope of supply
- Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore per aspirazione in piano
- Interruttore a galleggiante
- Anello di tenuta in ceramica
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Aree di applicazione
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per svuotare le piscine
Accessori
RICAMBI SP 9.000 Flat
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.