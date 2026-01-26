Elettropompa sommersa per acque chiare SP 9.000 Flat

Gestisce fino a 9.000 l/h e pompa fino a un livello di 1 mm asciutto: la pompa sommersa ad aspirazione piatta SP 9.000 Flat è la pompa entry-level compatta per acque da chiare a leggermente sporche.

La pompa sommersa ad aspirazione piatta SP 9.000 Flat aiuta in modo affidabile a pompare acqua limpida o leggermente sporca contenente particelle di sporco fino a una dimensione di 5 millimetri. Con un massimo di 9.000 l/h, è ideale per drenare piccole piscine o seminterrati che sono stati allagati da infiltrazioni di acque sotterranee o perdite di lavatrici. Una robusta tenuta ad anello scorrevole rende la pompa estremamente duratura. Come opzione è disponibile un'estensione di garanzia di cinque anni. Un interruttore a galleggiante accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco per il fissaggio del galleggiante, può essere mantenuto in funzionamento continuo anche a basso livello dell'acqua. L'SP 9.000 Flat è inoltre dotato di piedini di appoggio pieghevoli che consentono una maggiore capacità quando è aperto. Quando si ripiegano i piedini di supporto, la pompa sommergibile per acque chiare si avvia a un livello dell'acqua di appena 7 millimetri e pompa continuamente fino a quando il livello dell'acqua non scende a 1 millimetro.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque chiare SP 9.000 Flat: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque chiare SP 9.000 Flat: Interruttore a galleggiante
Interruttore a galleggiante
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Elettropompa sommersa per acque chiare SP 9.000 Flat: Quick Connect: raccordo rapido
Quick Connect: raccordo rapido
Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Piedini pieghevoli
  • Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta
Ventilazione automatica
  • Lavora in manuale da un livello d'acqua di 7mm
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
  • Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 280
Portata, max. (l/h) < 9000
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 6
Pressione (bar) max. 0,6
Livello minimo di aspirazione in piano (mm) 1
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 5
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 1
residuo acqua (mm) 1
Attacco filettato G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 227 x 240 x 262
Peso senza accessori (kg) 3,7
Peso con imballo (kg) 4,5

Scope of supply

  • Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Interruttore per aspirazione in piano
  • Interruttore a galleggiante
  • Anello di tenuta in ceramica
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
Aree di applicazione
  • Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
  • Per svuotare le piscine
Accessori
