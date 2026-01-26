Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt
Robusta e affidabile, la pompa sommersa SP 9.500 Dirt con una capacità fino a 9.500 l/h incluso interruttore a galleggiante è una pompa per il pompaggio e il trasferimento di acqua sporca.
La sua capacità massima della pompa di 9.500 litri all'ora rende l'SP 9.500 Dirt il modello entry-level perfetto per pompare e trasferire rapidamente l'acqua da serbatoi d'acqua e laghetti da giardino. Pompa in modo affidabile acqua pulita e sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Per lo sporco pesante è possibile montare un prefiltro opzionale che protegge la girante della pompa da intasamenti causati, ad esempio, da rami. La tenuta ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional, montata su tutte le pompe sommergibili - garantisce inoltre una durata straordinariamente lunga della pompa. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. La pompa sommersa per acque sporche è inoltre dotata di un interruttore a galleggiante che accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco di fissaggio per l'interruttore a galleggiante, la pompa può essere utilizzata anche a basso livello dell'acqua fino a una profondità residua dell'acqua di 25 mm.
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Interruttore a galleggianteL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapidoFilettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|280
|Portata, max. (l/h)
|< 9500
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|6
|Pressione (bar)
|max. 0,6
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 20
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|25
|residuo acqua (mm)
|25
|Attacco filettato
|G1 1/2
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1 / 2
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,8
|Peso con imballo (kg)
|4,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore a galleggiante
- In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
- Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
- Anello di tenuta in ceramica
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
Accessori
RICAMBI SP 9.500 Dirt
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.