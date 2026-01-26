La sua capacità massima della pompa di 9.500 litri all'ora rende l'SP 9.500 Dirt il modello entry-level perfetto per pompare e trasferire rapidamente l'acqua da serbatoi d'acqua e laghetti da giardino. Pompa in modo affidabile acqua pulita e sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Per lo sporco pesante è possibile montare un prefiltro opzionale che protegge la girante della pompa da intasamenti causati, ad esempio, da rami. La tenuta ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional, montata su tutte le pompe sommergibili - garantisce inoltre una durata straordinariamente lunga della pompa. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. La pompa sommersa per acque sporche è inoltre dotata di un interruttore a galleggiante che accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco di fissaggio per l'interruttore a galleggiante, la pompa può essere utilizzata anche a basso livello dell'acqua fino a una profondità residua dell'acqua di 25 mm.