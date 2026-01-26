Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt

Robusta e affidabile, la pompa sommersa SP 9.500 Dirt con una capacità fino a 9.500 l/h incluso interruttore a galleggiante è una pompa per il pompaggio e il trasferimento di acqua sporca.

La sua capacità massima della pompa di 9.500 litri all'ora rende l'SP 9.500 Dirt il modello entry-level perfetto per pompare e trasferire rapidamente l'acqua da serbatoi d'acqua e laghetti da giardino. Pompa in modo affidabile acqua pulita e sporca contenente particelle di sporco fino a 20 mm di diametro. Per lo sporco pesante è possibile montare un prefiltro opzionale che protegge la girante della pompa da intasamenti causati, ad esempio, da rami. La tenuta ad anello scorrevole - una soluzione collaudata della nostra gamma Professional, montata su tutte le pompe sommergibili - garantisce inoltre una durata straordinariamente lunga della pompa. C'è anche la possibilità di estendere la garanzia a cinque anni. La pompa sommersa per acque sporche è inoltre dotata di un interruttore a galleggiante che accende e spegne la pompa in base al livello dell'acqua, impedendo così anche il funzionamento a secco. Grazie all'attacco di fissaggio per l'interruttore a galleggiante, la pompa può essere utilizzata anche a basso livello dell'acqua fino a una profondità residua dell'acqua di 25 mm.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt: Anello di tenuta in ceramica
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt: Interruttore a galleggiante
Interruttore a galleggiante
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt: Quick Connect: raccordo rapido
Quick Connect: raccordo rapido
Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.
Per acque scure
  • Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
  • Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 280
Portata, max. (l/h) < 9500
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 6
Pressione (bar) max. 0,6
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 20
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 25
residuo acqua (mm) 25
Attacco filettato G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,8
Peso con imballo (kg) 4,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Raccordo tubo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Interruttore a galleggiante
  • In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua
  • Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua
  • Anello di tenuta in ceramica
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt
Elettropompa sommersa per acque scure SP 9.500 Dirt
Videos
Aree di applicazione
  • Per svuotare laghetti e pozzi
  • Da utilizzare in caso di allagamento
Accessori
RICAMBI SP 9.500 Dirt

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.