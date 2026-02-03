Pulitore a vapore SC 3 EasyFix GNF Edition

Caratteristiche e vantaggi
Con un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrata
  • Il serbatoio è rabboccabile costantemente – vapore non stop per lavorare senza interruzioni.
Accessori multifunzione
  • Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso: cambiando l'accessorio si possono pulire diverse superfici.
Panno in microfibra per la pulizia dei pavimenti e panno per la bocchetta manuale
  • Pulizia profonda e zero residui di sporco.
Sicurezza bambino sulla pistola vapore
  • Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
Due livelli di regolazione vapore sull'impugnatura
  • La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vano porta accessori e posizione parking
  • Pratico vano porta accessori e posizione parking per la bocchetta pavimenti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
  • Accendere e spegnere il dispositivo è semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 75
Potenza termica (W) 1900
Pressione del vapore max. (bar) max. 3,5
Lunghezza del cavo (m) 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 0,5
Capacità del serbatoio (l) 1
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 3,1
Peso con imballo (kg) 4,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • Panno universale per la pulizia dei pavimenti Re!Fibe EasyFix: 2 Pezzo(i)
  • Panno flessibile per ugello manuale: 1 Pezzo(i)
  • Cartuccia filtro anticalcare: 1 Pezzo(i)
  • Ugello di dettaglio
  • Bocchetta manuale flessibile
  • Pennello tondo, nero: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta per pavimenti: EasyFix
  • Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza tubi vapore: 0.5 m

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
  • Serbatoio: può essere riempito ogni volta che è necessario
  • Tubo vapore con pistola: 2.2 m
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
