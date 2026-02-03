Dati tecnici

Certificato Test¹⁾ Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,99% di batteri²⁾ Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 75 Potenza termica (W) 1900 Pressione del vapore max. (bar) max. 3,5 Lunghezza del cavo (m) 4 Tempo necessario per il riscaldamento (min) 0,5 Capacità del serbatoio (l) 1 Nr. fasi della corrente (Ph) 1 Voltaggio (V) 220 / 240 Frequenza ( Hz ) 50 / 60 Colore nero Peso senza accessori (kg) 3,1 Peso con imballo (kg) 4,6 Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.