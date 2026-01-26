Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* con i pulitori a vapore Kärcher

Preparati a tutto con i pulitori a vapore Kärcher

Che si tratti di accessori, rivestimenti, superfici in vetro e sintetico, cappe aspiranti, piani cottura, stufe o lavandini, pavimenti di ogni tipo, vetri, porte e maniglie, i pulitori a vapore rendono la tua casa igienicamente pulita, sanificata ed eliminano fino al 99,999% di Coronavirus* e tutto questo senza prodotti chimici.

>> SCOPRI DI PIU' SULLA SANIFICAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).