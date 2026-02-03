Raschiaghiaccio elettrico EDI 4

Rimuove anche il ghiaccio più ostinato dal parabrezza dell'auto con un solo movimento: il raschietto elettrico EDI 4 con disco rotante e sei robuste lame in plastica.

Il raschietto elettrico EDI 4 mette finalmente fine al faticoso compito di raschiare via il ghiaccio un po 'alla volta. Con il suo disco rotante e le sei robuste lame in plastica, il raschiaghiaccio rimuove anche il ghiaccio ostinato dal parabrezza dell'auto senza sforzo con un solo movimento. Se l'EDI 4 è in modalità standby, applicare una leggera pressione dall'alto per far iniziare a ruotare il disco di rimozione e il ghiaccio verrà via come per magia. Se le lame si consumano, il disco di rimozione può essere sostituito senza attrezzi (il disco è disponibile come parte di ricambio). Il design moderno e compatto del raschietto, insieme alla copertura protettiva, lo rendono facile da maneggiare e riporre. Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni. Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.

Caratteristiche e vantaggi
Raschiaghiaccio elettrico EDI 4: Disco rotante con robuste lame in plastica
Disco rotante con robuste lame in plastica
Il disco di rimozione resistente agli urti rimuove senza sforzo anche il ghiaccio più ostinato.
Raschiaghiaccio elettrico EDI 4: È possibile modificare l'allegato
È possibile modificare l'allegato
Il disco di rimozione può essere sostituito rapidamente e facilmente senza attrezzi.
Raschiaghiaccio elettrico EDI 4: Potenti celle agli ioni di litio
Potenti celle agli ioni di litio
Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni.
Maneggevole
  • Applicando una leggera pressione dall'alto, il disco di rimozione inizia a ruotare.
Display a LED sul dispositivo
  • Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.
Include copertura protettiva
  • Per una manipolazione e uno stoccaggio affidabili.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) 15
Tempo di ricarica della batteria (h) 3
diametro del disco (mm) 100
velocità del disco (rpm) 500
Peso senza accessori (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Batteria agli ioni di litio
  • Cavo di ricarica batteria
  • Custodia di protezione
  • Disco raschiatore
Videos
Aree di applicazione
  • Parabrezza
Accessori
RICAMBI EDI 4

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.