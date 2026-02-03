Il raschietto elettrico EDI 4 mette finalmente fine al faticoso compito di raschiare via il ghiaccio un po 'alla volta. Con il suo disco rotante e le sei robuste lame in plastica, il raschiaghiaccio rimuove anche il ghiaccio ostinato dal parabrezza dell'auto senza sforzo con un solo movimento. Se l'EDI 4 è in modalità standby, applicare una leggera pressione dall'alto per far iniziare a ruotare il disco di rimozione e il ghiaccio verrà via come per magia. Se le lame si consumano, il disco di rimozione può essere sostituito senza attrezzi (il disco è disponibile come parte di ricambio). Il design moderno e compatto del raschietto, insieme alla copertura protettiva, lo rendono facile da maneggiare e riporre. Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni. Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.