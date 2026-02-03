Raschiaghiaccio elettrico EDI 4
Rimuove anche il ghiaccio più ostinato dal parabrezza dell'auto con un solo movimento: il raschietto elettrico EDI 4 con disco rotante e sei robuste lame in plastica.
Il raschietto elettrico EDI 4 mette finalmente fine al faticoso compito di raschiare via il ghiaccio un po 'alla volta. Con il suo disco rotante e le sei robuste lame in plastica, il raschiaghiaccio rimuove anche il ghiaccio ostinato dal parabrezza dell'auto senza sforzo con un solo movimento. Se l'EDI 4 è in modalità standby, applicare una leggera pressione dall'alto per far iniziare a ruotare il disco di rimozione e il ghiaccio verrà via come per magia. Se le lame si consumano, il disco di rimozione può essere sostituito senza attrezzi (il disco è disponibile come parte di ricambio). Il design moderno e compatto del raschietto, insieme alla copertura protettiva, lo rendono facile da maneggiare e riporre. Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni. Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.
Caratteristiche e vantaggi
Disco rotante con robuste lame in plasticaIl disco di rimozione resistente agli urti rimuove senza sforzo anche il ghiaccio più ostinato.
È possibile modificare l'allegatoIl disco di rimozione può essere sostituito rapidamente e facilmente senza attrezzi.
Potenti celle agli ioni di litioUna carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni.
Maneggevole
- Applicando una leggera pressione dall'alto, il disco di rimozione inizia a ruotare.
Display a LED sul dispositivo
- Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.
Include copertura protettiva
- Per una manipolazione e uno stoccaggio affidabili.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|15
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|3
|diametro del disco (mm)
|100
|velocità del disco (rpm)
|500
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Batteria agli ioni di litio
- Cavo di ricarica batteria
- Custodia di protezione
- Disco raschiatore
Videos
Aree di applicazione
- Parabrezza
Accessori
RICAMBI EDI 4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.