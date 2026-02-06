Robot lavavetri RCW 2 Extra +
Il robot lavavetri RCW 2 Extra+ pulisce senza sforzo anche le finestre grandi e difficili da raggiungere grazie ai panni in microfibra e due ugelli spray.
Il robot lavavetri RCW 2 Extra+ sostituisce la pulizia manuale dei vetri e garantisce automaticamente risultati senza aloni. La potente tecnologia di aspirazione garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, ideale per finestre, specchi grandi e difficili da raggiungere. La navigazione sistematica e due sensori per il rilevamento di cornici e oggetti garantiscono una pulizia rapida e affidabile. I due dischi rotanti con panni in microfibra simulano un movimento di pulizia manuale, garantendo risultati di pulizia brillanti. Due ugelli a ultrasuoni nebulizzano acqua e detergente sul vetro della finestra senza gocciolare. È possibile selezionare quattro modalità di pulizia automatica e una modalità manuale a seconda dell'attività di pulizia e controllarle comodamente tramite telecomando. I segnali LED e l'uscita vocale forniscono messaggi di stato sul dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere per una pulizia duratura. In caso di interruzione di corrente, RCW 2 Extra+ rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Navigazione sistematicaPulisce sistematicamente tutta l'area senza dimenticare nulla. La direzione di marcia cambia automaticamente quando il robot entra in contatto con degli ostacoli. Ritorna automaticamente alla posizione iniziale.
Applicazione automatica del detersivoDue ugelli a ultrasuoni garantiscono un'umidificazione senza gocce sul vetro della finestra. Il detergente per vetri in dotazione garantisce una lucentezza senza aloni e consente alla pioggia di scorrere via più velocemente, ritardando così la formazione di macchie.
Elevato standard di sicurezzaTenuta sicura grazie all'affidabile tecnologia del vuoto e al sistema di sicurezza aggiuntivo. Protezione aggiuntiva grazie alla batteria di emergenza integrata, che mantiene il robot lavavetri saldamente fissato al vetro anche in caso di interruzione di corrente.
Telecomando intelligente per un facile utilizzo e monitoraggio
- 4 modalità automatiche per una gestione efficiente di ogni attività di pulizia: pulizia rapida, pulizia intensiva, pulizia spot e lucidatura.
- È possibile anche il controllo manuale.
Interfaccia utente intuitiva
- Pulsante ON/OFF per un utilizzo semplice.
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Sempre ben informati: le informazioni importanti o lo stato attuale vengono annunciati tramite messaggio vocale.
Due sensori per il rilevamento di oggetti
- Rilevamento affidabile di telai di finestre e altri ostacoli.
Panni per la pulizia realizzati in microfibre di alta qualità
- Le morbide microfibre del tessuto assorbono in modo ottimale lo sporco.
- Può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C.
Specifiche
Dati tecnici
|Volume del serbatoio del detersivo (ml)
|70
|Performance di pulizia (m²/min)
|0,33
|Potenza di aspirazione (Pa)
|3300
|Performance di pulizia (Pa)
|5000
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 76
|Rumorosità (dB(A))
|62
|Dimensioni della finestra (L x A) (cm)
|35 x 35
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|2,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|292 x 160 x 71
Scope of supply
- Comando a distanza
- Riempimento della bottiglia
- Panno per la pulizia: 6 Coppia
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 125 ml
Dotazione
- Modalità di pulizia rapida
- Modalità di pulizia intensiva
- Modalità di pulizia spot
- Modalità di finitura
- Modalità di pulizia manuale
- Uscita vocale
- corda di sicurezza
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Superfici di vetro grandi e difficili da raggiungere
- Specchi
- Superfici lisce
