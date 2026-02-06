Il robot lavavetri RCW 2 Extra+ sostituisce la pulizia manuale dei vetri e garantisce automaticamente risultati senza aloni. La potente tecnologia di aspirazione garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, ideale per finestre, specchi grandi e difficili da raggiungere. La navigazione sistematica e due sensori per il rilevamento di cornici e oggetti garantiscono una pulizia rapida e affidabile. I due dischi rotanti con panni in microfibra simulano un movimento di pulizia manuale, garantendo risultati di pulizia brillanti. Due ugelli a ultrasuoni nebulizzano acqua e detergente sul vetro della finestra senza gocciolare. È possibile selezionare quattro modalità di pulizia automatica e una modalità manuale a seconda dell'attività di pulizia e controllarle comodamente tramite telecomando. I segnali LED e l'uscita vocale forniscono messaggi di stato sul dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere per una pulizia duratura. In caso di interruzione di corrente, RCW 2 Extra+ rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.