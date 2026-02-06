Il robot lavavetri RCW 4 sostituisce la pulizia manuale di finestre grandi e difficili da raggiungere e garantisce vetri trasparenti. Grazie alla potente tecnologia di aspirazione, garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, compresi specchi e box doccia. Anche le superfici senza cornice vengono pulite in modo rapido e affidabile grazie alla navigazione sistematica con quattro sensori per il rilevamento di oggetti e bordi. Il panno in microfibra viene inumidito in modo continuo e preciso da sei ugelli spruzzatori azionati da pompa, l'umidificazione diretta impedisce la formazione di goccioline e la loro dispersione. È possibile selezionare quattro modalità di pulizia automatiche e una modalità manuale direttamente dal telecomando. Segnali LED e comandi vocali forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere più rapidamente per una pulizia duratura. In caso di interruzione di corrente, l'RCW 4 rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.