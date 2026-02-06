Il robot lavavetri RCW 4 Extra+ sostituisce la pulizia manuale di finestre grandi e difficili da raggiungere. Grazie alla potente tecnologia di aspirazione, garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, compresi specchi e box doccia. Le superfici in vetro senza cornice vengono pulite in modo affidabile grazie alla navigazione sistematica con quattro sensori per il rilevamento di cornici, oggetti e bordi. Il panno in microfibra viene inumidito in modo continuo con la soluzione detergente da sei ugelli a pompa, questa umidificazione diretta impedisce la formazione di goccioline. È possibile selezionare quattro modalità di pulizia e una modalità manuale a seconda del grado di sporco e controllarle tramite telecomando. Segnali LED e comandi vocali forniscono informazioni precise sullo stato del dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere più rapidamente per una pulizia duratura. E anche in caso di interruzione di corrente, RCW 4 Extra+ rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.