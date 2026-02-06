Robot lavavetri RCW 4 Extra+
Il robot lavavetri RCW 4 Extra+ pulisce anche le finestre grandi, difficili da raggiungere e senza telaio, garantendo una pulizia senza aloni.
Il robot lavavetri RCW 4 Extra+ sostituisce la pulizia manuale di finestre grandi e difficili da raggiungere. Grazie alla potente tecnologia di aspirazione, garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, compresi specchi e box doccia. Le superfici in vetro senza cornice vengono pulite in modo affidabile grazie alla navigazione sistematica con quattro sensori per il rilevamento di cornici, oggetti e bordi. Il panno in microfibra viene inumidito in modo continuo con la soluzione detergente da sei ugelli a pompa, questa umidificazione diretta impedisce la formazione di goccioline. È possibile selezionare quattro modalità di pulizia e una modalità manuale a seconda del grado di sporco e controllarle tramite telecomando. Segnali LED e comandi vocali forniscono informazioni precise sullo stato del dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere più rapidamente per una pulizia duratura. E anche in caso di interruzione di corrente, RCW 4 Extra+ rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Navigazione sistematicaPulisce sistematicamente tutta l'area senza dimenticare nulla. La direzione di marcia cambia automaticamente quando il robot entra in contatto con degli ostacoli. Ritorna automaticamente alla posizione iniziale.
Applicazione automatica del detersivoSei ugelli spruzzatori azionati da pompa inumidiscono continuamente il panno per la pulizia. Nessun gocciolamento del getto di spruzzo. Il detergente per vetri in dotazione garantisce una lucentezza senza aloni e consente alla pioggia di scorrere via più velocemente, ritardando così la formazione di macchie.
Sensori per il rilevamento di finestre senza telaio e superfici vetrateRilevamento affidabile di telai di finestre e altri ostacoli. I quattro sensori angolari rilevano anche i bordi delle superfici in vetro senza cornice e regolano di conseguenza la navigazione.
Elevato standard di sicurezza
- Tenuta sicura grazie all'affidabile tecnologia del vuoto e al sistema di sicurezza aggiuntivo.
- Protezione aggiuntiva grazie alla batteria di emergenza integrata, che mantiene il robot lavavetri saldamente fissato al vetro anche in caso di interruzione di corrente.
Telecomando intelligente per un facile utilizzo e monitoraggio
- 4 modalità automatiche per una gestione efficiente di ogni attività di pulizia: pulizia rapida, pulizia intensiva, pulizia spot e lucidatura.
- È possibile anche il controllo manuale.
Interfaccia utente intuitiva
- Pulsante ON/OFF per un utilizzo semplice.
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Sempre ben informati: le informazioni importanti o lo stato attuale vengono annunciati tramite messaggio vocale.
Panno in microfibra
- Le morbide microfibre del tessuto assorbono in modo ottimale lo sporco.
- Può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C.
- Il fissaggio a strappo rende estremamente facile e veloce la sostituzione del panno per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Volume del serbatoio del detersivo (ml)
|150
|Performance di pulizia (m²/min)
|0,4
|Potenza di aspirazione (Pa)
|3000
|Performance di pulizia (Pa)
|5000
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 77
|Rumorosità (dB(A))
|62
|Dimensioni della finestra (L x A) (cm)
|40 x 40
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|1,5
|Peso con imballo (kg)
|2,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|264 x 256 x 72
Scope of supply
- Comando a distanza
- Riempimento della bottiglia
- Panno per pulire: 6 Pezzo(i)
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 125 ml
Dotazione
- Modalità di pulizia rapida
- Modalità di pulizia intensiva
- Modalità di pulizia spot
- Modalità di finitura
- Modalità di pulizia manuale
- Sensori per superfici in vetro senza cornice
- Uscita vocale
- Comoda impugnatura di trasporto
- Chiusura a strappo per panno tergicristallo
- corda di sicurezza
Videos
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Superfici di vetro grandi e difficili da raggiungere
- Superfici in vetro senza cornice
- Specchi
- Superfici lisce