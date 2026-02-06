Raccordo tubo set 1/2", 5/8" OPP
Set di raccordi per irrigazione, con 1 raccordo per tubo 1/2", 5/8" e 1 raccordo per tubo 1/2", 5/8" con Aqua Stop
Set raccordi per tubi d'irrigazione da 1/2" - 5/8": il set contiene 1 raccordo portagomma e 1 raccordo portagomma Aquastop
Caratteristiche e vantaggi
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Design ergonomico
- Maneggevole
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″
|Colore
|Giallo
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|61 x 36 x 36
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Abbattimento di piccoli alberi
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.