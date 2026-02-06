Raccordo tubo set 1/2", 5/8" OPP

Set di raccordi per irrigazione, con 1 raccordo per tubo 1/2", 5/8" e 1 raccordo per tubo 1/2", 5/8" con Aqua Stop

Set raccordi per tubi d'irrigazione da 1/2" - 5/8": il set contiene 1 raccordo portagomma e 1 raccordo portagomma Aquastop

Caratteristiche e vantaggi
Aquastop
  • Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Design ergonomico
  • Maneggevole
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″
Colore Giallo
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 61 x 36 x 36
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Abbattimento di piccoli alberi
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.