Avvolgi tubo automatico CR 5.330

L'avvolgitubo automatico CR 5.330 con 30 m di tubo 1/2", per un ampio raggio d'azione, è dotato di un meccanismo di ritrazione automatica e di estensione fluida del tubo.

L'avvolgitubo automatico CR 5.330 è compatto e consente di svolgere e riavvolgere i tubi senza che si annodino. Il meccanismo di ritrazione del tubo funziona automaticamente ed è fluido e stabile. L'avvolgitubo automatico è dotato di un freno del tubo integrato che garantisce che il tubo venga ritratto in modo controllato. L'avvolgitubo contiene un tubo da 1/2" lungo 30 m, di alta qualità, privo di ftalati (< 0,1%) ed è facile e veloce da montare grazie al comodo supporto a parete e alle viti in dotazione. L'ugello Plus regolabile, un raccordo standard, un raccordo con Aqua Stop ed un adattatore per rubinetto in ottone G3/4 con riduttore G1/2 vendgono forniti come dotazione standard insieme al tubo di collegamento al rubinetto lungo 2 m.

Caratteristiche e vantaggi
Riavvolgimento del tubo automatico
  • Per svolgere e riavvolgere il tubo senza attorcigliamenti
Assemblato pronto per l'uso
  • Include il tubo da 30m + 2m da 1/2", l'ugello plus, 2 raccordi ed un adattatore G3/4 a G1/2
Ruotabile
  • Per un allineamento flessibile
Freno per il tubo
  • Per un riavvolgimento del tubo affidabile e controllato
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo (m) 30
Capacità del tubo (m) max. 30 (1/2")
Pressione (bar) 24
Colore nero
Peso (kg) 12,6
Peso con imballo (kg) 15,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 579 x 314 x 493

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Scope of supply

  • Raccordo tubo: 1 Pezzo(i)
  • Raccordo tubo con Aqua Stop: 1 Pezzo(i)
  • Riduttore presa rubinetto G3/4, G1/2: 1 Pezzo(i)
  • Lancia: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
RICAMBI Avvolgi tubo automatico CR 5.330

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.