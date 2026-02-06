L'avvolgitubo automatico CR 5.330 è compatto e consente di svolgere e riavvolgere i tubi senza che si annodino. Il meccanismo di ritrazione del tubo funziona automaticamente ed è fluido e stabile. L'avvolgitubo automatico è dotato di un freno del tubo integrato che garantisce che il tubo venga ritratto in modo controllato. L'avvolgitubo contiene un tubo da 1/2" lungo 30 m, di alta qualità, privo di ftalati (< 0,1%) ed è facile e veloce da montare grazie al comodo supporto a parete e alle viti in dotazione. L'ugello Plus regolabile, un raccordo standard, un raccordo con Aqua Stop ed un adattatore per rubinetto in ottone G3/4 con riduttore G1/2 vendgono forniti come dotazione standard insieme al tubo di collegamento al rubinetto lungo 2 m.