Avvolgi tubo automatico CR 5.330
L'avvolgitubo automatico CR 5.330 con 30 m di tubo 1/2", per un ampio raggio d'azione, è dotato di un meccanismo di ritrazione automatica e di estensione fluida del tubo.
L'avvolgitubo automatico CR 5.330 è compatto e consente di svolgere e riavvolgere i tubi senza che si annodino. Il meccanismo di ritrazione del tubo funziona automaticamente ed è fluido e stabile. L'avvolgitubo automatico è dotato di un freno del tubo integrato che garantisce che il tubo venga ritratto in modo controllato. L'avvolgitubo contiene un tubo da 1/2" lungo 30 m, di alta qualità, privo di ftalati (< 0,1%) ed è facile e veloce da montare grazie al comodo supporto a parete e alle viti in dotazione. L'ugello Plus regolabile, un raccordo standard, un raccordo con Aqua Stop ed un adattatore per rubinetto in ottone G3/4 con riduttore G1/2 vendgono forniti come dotazione standard insieme al tubo di collegamento al rubinetto lungo 2 m.
Caratteristiche e vantaggi
Riavvolgimento del tubo automatico
- Per svolgere e riavvolgere il tubo senza attorcigliamenti
Assemblato pronto per l'uso
- Include il tubo da 30m + 2m da 1/2", l'ugello plus, 2 raccordi ed un adattatore G3/4 a G1/2
Ruotabile
- Per un allineamento flessibile
Freno per il tubo
- Per un riavvolgimento del tubo affidabile e controllato
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo (m)
|30
|Capacità del tubo (m)
|max. 30 (1/2")
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|12,6
|Peso con imballo (kg)
|15,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|579 x 314 x 493
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Scope of supply
- Raccordo tubo: 1 Pezzo(i)
- Raccordo tubo con Aqua Stop: 1 Pezzo(i)
- Riduttore presa rubinetto G3/4, G1/2: 1 Pezzo(i)
- Lancia: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
RICAMBI Avvolgi tubo automatico CR 5.330
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.