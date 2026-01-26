L'avvolgitubo automatico Premium CR 7.220 è compatto e permette di srotolare e riavvolgere i tubi senza che si annodino. Dotato di un freno integrato che assicura che il tubo venga ritirato in modo controllato. Grazie alle sue dimensioni compatte e al supporto a parete piatto, l'avvolgitubo può essere montato senza occupare molto spazio. Inoltre, il campo di rotazione da 0° a 180° può essere impostato su misura, utilizzando un pratico supporto angolare per proteggere efficacemente oggetti e pareti.