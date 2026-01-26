Avvolgitubo automatico CR 7.220
Avvolgitubo CR 7.220 con avvolgimento e srotolamento automatico del tubo. Orientabile da 0° a 180°, con arresto girevole regolabile e supporto a parete piatto salvaspazio.
L'avvolgitubo automatico Premium CR 7.220 è compatto e permette di srotolare e riavvolgere i tubi senza che si annodino. Dotato di un freno integrato che assicura che il tubo venga ritirato in modo controllato. Grazie alle sue dimensioni compatte e al supporto a parete piatto, l'avvolgitubo può essere montato senza occupare molto spazio. Inoltre, il campo di rotazione da 0° a 180° può essere impostato su misura, utilizzando un pratico supporto angolare per proteggere efficacemente oggetti e pareti.
Caratteristiche e vantaggi
Incl. 20 più 2 m di tubo flessibile da 1/2 '' di alta qualità, privo di ftalati (<0,1%)
Lancia
1raccordo tubo
1 raccordo tubo Aqua Stop
Presa rubinetto 1" con riduzione 3/4"
Comodo da riporre a fine uso
Assemblato pronto per l'uso
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|10,8
|Peso con imballo (kg)
|11,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 506 x 420
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
