Avvolgitubo Mini
Avvolgitubo mini, perfetto per l'irrigazione delle piante sui balconi e per piccoli giardini. E' molto semplice da utilizzare e occupa pochissimo spazio.
L'avvolgitubo compatto CR 3.110 è la soluzione perfetta per innaffiare balconi, terrazze e piccoli giardini. L'affidabile sistema antigoccia e la pratica custodia per gli accessori portano l'irrigazione ad un nuovo livello di comodità. I due raccordi Aqua Stop integrati facilitano il disaccoppiamento del tubo e prevengono gli spruzzi.
Caratteristiche e vantaggi
Comprende tubo di alta qualità senza ftalati da 10m più 2 m
Lancia
2 raccordi tubo Aqua Stop per evitare schizzi quando li si stacca
Supporto a partere piatto
Adattatori per rubinetti esterni ed interni
Assemblato pronto per l'uso
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo (m)
|10
|Capacità del tubo (m)
|10 (5/16")
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,5
|Peso con imballo (kg)
|2,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|145 x 285 x 330
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Scope of supply
- Raccordo tubo con Aqua Stop: 2 Pezzo(i)
- Riduttore presa rubinetto G3/4, G1/2: 1 Pezzo(i)
- Lancia: 1 Pezzo(i)
- tubo 5/16": 10 m
- tubo di raccordo 5/16": 2 m
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Viti e tasselli per fissaggio a muro
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
Accessori
RICAMBI Avvolgitubo Mini
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.