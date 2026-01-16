L'avvolgitubo compatto CR 3.110 è la soluzione perfetta per innaffiare balconi, terrazze e piccoli giardini. L'affidabile sistema antigoccia e la pratica custodia per gli accessori portano l'irrigazione ad un nuovo livello di comodità. I due raccordi Aqua Stop integrati facilitano il disaccoppiamento del tubo e prevengono gli spruzzi.