Avvolgitubo Mini

Avvolgitubo mini, perfetto per l'irrigazione delle piante sui balconi e per piccoli giardini. E' molto semplice da utilizzare e occupa pochissimo spazio.

L'avvolgitubo compatto CR 3.110 è la soluzione perfetta per innaffiare balconi, terrazze e piccoli giardini. L'affidabile sistema antigoccia e la pratica custodia per gli accessori portano l'irrigazione ad un nuovo livello di comodità. I due raccordi Aqua Stop integrati facilitano il disaccoppiamento del tubo e prevengono gli spruzzi.

Caratteristiche e vantaggi
Comprende tubo di alta qualità senza ftalati da 10m più 2 m
Lancia
2 raccordi tubo Aqua Stop per evitare schizzi quando li si stacca
Supporto a partere piatto
Adattatori per rubinetti esterni ed interni
Assemblato pronto per l'uso
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo (m) 10
Capacità del tubo (m) 10 (5/16")
Pressione (bar) 24
Colore nero
Peso (kg) 2,5
Peso con imballo (kg) 2,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 145 x 285 x 330

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Scope of supply

  • Raccordo tubo con Aqua Stop: 2 Pezzo(i)
  • Riduttore presa rubinetto G3/4, G1/2: 1 Pezzo(i)
  • Lancia: 1 Pezzo(i)
  • tubo 5/16": 10 m
  • tubo di raccordo 5/16": 2 m

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
  • Viti e tasselli per fissaggio a muro
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
