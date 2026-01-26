Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8"
Carrello avvolgitubo con supporto per riporre la pistola o la lancia dopo l'utilizzo, ampio vano completo di coperchio per riporre guanti o piccoli attrezzi. Struttura smontabile dal supporto per il trasporto compatibile con tubi da giardino da 1/2" - 5/8" - 3/4". Comprende supporto da parete e 15 metri di tubo PrimoFlex® da 5/8", lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetto da 3/4".
Caratteristiche e vantaggi
1 x raccordo tubo con Aquastop
1 x tubo 15m PrimoFlex®
3 x raccordo tubo
Tamburo removibile per il trasporto (2 in 1)
Possibilità di riporre ugelli e pistole
Assemblato pronto per l'uso
Supporto lancia o pistola collegate al tubo
Presa rubinetto 1" con riduzione 3/4"
Pratico vano porta oggetti salva spazio, comodo per guanti da giardino, lance, raccordi.
Capacità: tubo da1/2" 30m, tubo da 5/8" 20m, tubo da 3/4" 12m
- Compatibile con tutti i tubi da giardino
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,4
|Peso con imballo (kg)
|6,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|290 x 460 x 510
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
