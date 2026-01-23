Carrello avvolgitubo H 3.420, premontato, con 20 metri di tubo da 5/8"
Carrello avvolgitubo premontato con manico reclinabile per minimizzare l'ingombro. Include 20 metri di tubo PrimoFlex® da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4"
Caratteristiche e vantaggi
1 x raccordo tubo con Aquastop
Tubo PrimoFlex® 20 da 5/8"
3 x raccordo tubo
Assemblato pronto per l'uso
Dispositivo antistrozzamento
Presa rubinetto 1" con riduzione 3/4"
Ruote grandi
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Capacità: tubo da1/2" 40m, tubo da 5/8" 30m, tubo da 3/4" 20m
Manico reclinabile
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo (m)
|20
|Capacità del tubo (m)
|max. 20 (5/8")
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,4
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|390 x 450 x 700
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Abbattimento di piccoli alberi
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
RICAMBI Carrello avvolgitubo H 3.420, premontato, con 20 metri di tubo da 5/8"
