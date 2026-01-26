Pronti a partire! Il carrello avvolgitubo con 20 metri di tubo PrimoFlex® da 5/8" premontati, possiede un manico reclinabile - per minimizzare l'ingombro - e regolabile in altezza, così da rendere il traasporto più confortevole. Inoltre, i raccordi del tubo sono angolati, per evitare che questo si attorcigli. La dotazione include 1 lancia Plus, 3 raccordi standard 1 raccordo Aquastop e 1 adattatore per rubinetti da 3/4" riduzione a 1/2". Completamente assemblato.