Carrello avvolgitubo HT 4.520 + tubo da 5/8" per giardinaggio
Carrello avvolgitubo con ruotine trasportabile ovunque con facilità. Maniglia estensibile regolabile, raccordi per tubo angolati per evitare l'attorcigliamento e manovella.
Pronti a partire! Il carrello avvolgitubo con 20 metri di tubo PrimoFlex® da 5/8" premontati, possiede un manico reclinabile - per minimizzare l'ingombro - e regolabile in altezza, così da rendere il traasporto più confortevole. Inoltre, i raccordi del tubo sono angolati, per evitare che questo si attorcigli. La dotazione include 1 lancia Plus, 3 raccordi standard 1 raccordo Aquastop e 1 adattatore per rubinetti da 3/4" riduzione a 1/2". Completamente assemblato.
Caratteristiche e vantaggi
1 x raccordo tubo con Aquastop
Tubo PrimoFlex® 20 da 5/8"
3 x raccordo tubo
Raccordo tubo angolato
Assemblato pronto per l'uso
Gancio porta lancia
- Per una mobilità migliorata
Dispositivo antistrozzamento
- Manovella ergonomica per srotolare ed arrotolare il tubo
Presa rubinetto 1" con riduzione 3/4"
Ruote grandi
- Per una mobilità migliorata
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo (m)
|20
|Capacità del tubo (m)
|max. 20 (5/8")
|Pressione (bar)
|24
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con imballo (kg)
|5,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Abbattimento di piccoli alberi
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
RICAMBI Carrello avvolgitubo HT 4.520 + tubo da 5/8" per giardinaggio
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.