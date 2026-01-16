Carrello tubo HT 4.500 (60m)
Carrello tubo con porta accessori e uncino di stoccaggio. Con manico regolabile, manovella a ruota libera e pieghevole salvaspazio. Completamente assemblato. Il nuovo carrello tubo pronto all'uso HT 4.500 è dotato di impugnatura regolabile in altezza e 2 raccordi per tubi, adatti a tutti i tubi comuni; capacità: 50 m di tubo da 1/2" o 35 m di tubo da 5/8" o 23 m di tubo da 3/4". Completamente assemblato.
Caratteristiche e vantaggi
2 x raccordi tubo
Raccordo tubo angolato
Assemblato pronto per l'uso
Gancio porta lancia
- Per una mobilità migliorata
Dispositivo antistrozzamento
- Manovella ergonomica per srotolare ed arrotolare il tubo
Ruote grandi
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Capacità: tubo 50 m 1/2"- o tubo 35 m 5/8"-o tubo 23 m 3/4"
- Compatibile con tutti i tubi da giardino
Manico reclinabile
- Compatta e salvaspazio con vano accessori sulla macchina
Anti scivolo con impugnatura ergonomica
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|2,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Accessori
RICAMBI Carrello tubo HT 4.500 (60m)
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.