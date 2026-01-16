Carrello tubo con porta accessori e uncino di stoccaggio. Con manico regolabile, manovella a ruota libera e pieghevole salvaspazio. Completamente assemblato. Il nuovo carrello tubo pronto all'uso HT 4.500 è dotato di impugnatura regolabile in altezza e 2 raccordi per tubi, adatti a tutti i tubi comuni; capacità: 50 m di tubo da 1/2" o 35 m di tubo da 5/8" o 23 m di tubo da 3/4". Completamente assemblato.